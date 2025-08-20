美政府補助款換入股？台積電：不回答假設性議題

美國政府除入股英特爾，可能還入股其他根據聯邦晶片法獲得資助在美設廠的其他半導體公司。路透報導，知情人士透露，美國商務部長盧特尼克正在研究如何透過現金補助，換取美光、台積電和三星等公司的股權。台積電對此表示，不回答假設性議題。

半導體業者表示，川普政府在先前未入主白宮前，就強烈以補助方式吸引企業在美或赴美投資，他主張只要課徵高關稅，自會讓這些企業乖乖到美國投資，今年4月他上任後也確實多次表達應刪除〈晶片與科學法案〉後續補助，如今更突發奇想想藉後續的補助款，轉為換取股權方式，讓未發放大部分資金，轉為換股方式。

後續補助款，除英特爾額度最高外，還包括台積電、三星、美光和環球晶等。由於現階段英特爾可能點頭以此方式讓政府取得股權，但因情況和其他公司不同，台積電對此拒絕置評，並表示不回答假設性問題；美光、三星都未回應是否收到白宮是否有此請求。

半導體業人士表示，〈晶片與科學法案〉雖是前總統拜登時期主推的獎勵投資法案，但此案是經參眾兩院同意拍板，依照此法，須視企業實際執行進度撥款，目前實際付諸執行也只有台積電和環球晶，它幾乎是這個法案給予補助有付諸實際投資並履行建廠的模範生，台積電也在去年底獲得撥款至少15億美元補助，儘管川普表示要對輸美晶片課徵100%關稅，台積電不得不加大在美國投資金額，但從商業角度看，台積電從頭到尾完全合法合規，此時政府另拋出補助款換股，只能說川普真的很有商業頭腦，但一個國家領導人行事，也不能跳脫不守法，甚至想刪法的方式行事。

至於台積電沒補助款真的沒辦法立足嗎，台積電董事長魏哲家曾回答媒體提問，他說：「只要條件一切公平，台積電不怕任何競爭的！」看來台積電也不是吃素，英特爾因財務困境才會答應政府入股換快速撥款，但台積電手中現金滿手，而且可將變動因素轉嫁給客戶，若沒有補助款，相信台積電也會要求其他公司比照辦理，對其而言，擁有製程優勢的它，美國勢必要拿出更大誠意挽留，不是先採「養套殺」策略，這樣會讓更多企業對赴美投資寒心。