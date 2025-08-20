快訊

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（左），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，和議事人員聊天，心情顯得輕鬆許多。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（左），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，和議事人員聊天，心情顯得輕鬆許多。記者曾學仁／攝影

立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝，就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，一早就到的郭智輝接受媒體訪問後，進入委員會和議事人員聊天，心情顯得輕鬆許多。

針對美國商務部長盧特尼克正在研究，是否讓政府直接入股透過「晶片法案」獲補助的企業，經濟部長郭智輝上午出席立院經濟委員會受訪時表示，「這個題目我們剛收到，要先研議一下，這件事才剛發生，所以我想大概還沒那麼快」。

立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（中），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢。記者曾學仁／攝影
立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝（中），就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢。記者曾學仁／攝影

美國 台積電 郭智輝 經濟部長

