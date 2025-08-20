神基黃明漢3招打贏「你死我活」的競爭！下半年業績掠奪式成長

神基科技（3005）法說會釋出樂觀訊息，打破NB與汽車產業下半年淡季魔咒，強固電腦更從對手手中掠奪新客戶，「這是你死我活的競爭！」董事長黃明漢指出神基致勝關鍵在於提早3布局：除越南設廠產能到位，今年率先同業推出AI強固型筆電新品，更早在1年半前就大量做AIEO(AI精準行銷)，讓神基2025年可望連續13年保持營收穩健成長紀錄。

神基核心業務包括品牌強固電腦、以NB為主的綜合機構件業務、汽車機構業務等等，19日法說會上，黃明漢釋出多項樂觀消息，包括：上調機構業務展望成長12～20％(原本8~12%)，筆電受惠客戶金屬機殼訂單轉單效益，加上遊戲機訂單暢旺，下半年優於上半年。

強固電腦業務因新品發酵比預期更快，平均產品單價提高10~15%，助力搶吃歐洲2035年前加速擴張的北約軍工市場，今年業績估6~10%成長，「歐洲國家大型軍工巨擘到台灣都是找我們」，黃明漢透露無人系統重要裝備地面控制站(GCS)也有非常多客戶來談合作，連原本保守看淡的汽車業務，也從原估業績持平改為可望正成長。

而歸納今年能維持連續13年業績成長的不敗法則，黃明漢指出，提早布局是關鍵。

神基2011年就前進越南設汽車機構件廠，他指出，神基比同業更早在越南投資練兵，對當地稅務、工廠人力缺工管理、電力等條件熟悉，當對手都尚未有規模產能時，尤其是金屬機殼產能不足下，神基複合材料生產能力已經齊備，故能比對手一步取得訂單，幾乎可說，現在客戶來越南第一個就得找神基。

「在筆電領域，神基是唯一能完全符合客戶在越南生產要求的公司。」黃明漢說。神基2024年底越南新廠就啟動，特別在鋁合金壓鑄上投資下功夫，目前產線自動化程度高，超過800支自動機器手臂上線，在產能規模到位下，客戶紛紛轉單，黃明漢表示，同業現在才到越南投資，產能不足及自動化程度不夠，沒有3年以上的練兵及虧損承受力將難以追趕。

其次，神基也提早布局AI精準行銷。黃明漢指出，神基強固電腦在歐洲市占率第一，全球居前三強，在基期已高下，要持續成長必須有策略，AI時代透過SEO網路搜尋引擎行銷已經不夠，2024年起，神基積極實施「精準行銷」AIEO策略，一年半下來，在美國、歐洲、亞太地區開始陸續取得新客人。

他舉例，東歐某一國家有5大電力公司，半年來神基已經攻下其中3間，「都是從對手搶過來的！」，他樂觀預估下半年到2026年透過精準行銷能幫助神基強固電腦業務持續拓展，保持雙位數成長成績。

而另一個超前部署，則是另先同業推出支援支援ＡＩ功能的強固電腦。神基上半年發表B360和B360 Pro AI強固型電腦，6月再推出Intel Lunar Lake與Microsoft Copilot+ PC平台新品，由於客戶端發酵速度比預期快，他透露本季還會再發表4款新機，涵蓋1款GPU及3款CPU新品滿足不同算力需求。

「這是你死我活的競爭！我們不是小打小鬧，不只是成長一時，我們要成長更多！」黃明漢信心滿滿地說。