快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

神基黃明漢3招打贏「你死我活」的競爭！下半年業績掠奪式成長

經濟日報／ 記者王郁倫/台北即時報導
神基董事長黃明漢表示，現在是你死我活的產業競爭時代。王郁倫攝影
神基董事長黃明漢表示，現在是你死我活的產業競爭時代。王郁倫攝影

神基科技（3005）法說會釋出樂觀訊息，打破NB與汽車產業下半年淡季魔咒，強固電腦更從對手手中掠奪新客戶，「這是你死我活的競爭！」董事長黃明漢指出神基致勝關鍵在於提早3布局：除越南設廠產能到位，今年率先同業推出AI強固型筆電新品，更早在1年半前就大量做AIEO(AI精準行銷)，讓神基2025年可望連續13年保持營收穩健成長紀錄。

神基核心業務包括品牌強固電腦、以NB為主的綜合機構件業務、汽車機構業務等等，19日法說會上，黃明漢釋出多項樂觀消息，包括：上調機構業務展望成長12～20％(原本8~12%)，筆電受惠客戶金屬機殼訂單轉單效益，加上遊戲機訂單暢旺，下半年優於上半年。

強固電腦業務因新品發酵比預期更快，平均產品單價提高10~15%，助力搶吃歐洲2035年前加速擴張的北約軍工市場，今年業績估6~10%成長，「歐洲國家大型軍工巨擘到台灣都是找我們」，黃明漢透露無人系統重要裝備地面控制站(GCS)也有非常多客戶來談合作，連原本保守看淡的汽車業務，也從原估業績持平改為可望正成長。

而歸納今年能維持連續13年業績成長的不敗法則，黃明漢指出，提早布局是關鍵。

神基2011年就前進越南設汽車機構件廠，他指出，神基比同業更早在越南投資練兵，對當地稅務、工廠人力缺工管理、電力等條件熟悉，當對手都尚未有規模產能時，尤其是金屬機殼產能不足下，神基複合材料生產能力已經齊備，故能比對手一步取得訂單，幾乎可說，現在客戶來越南第一個就得找神基。

「在筆電領域，神基是唯一能完全符合客戶在越南生產要求的公司。」黃明漢說。神基2024年底越南新廠就啟動，特別在鋁合金壓鑄上投資下功夫，目前產線自動化程度高，超過800支自動機器手臂上線，在產能規模到位下，客戶紛紛轉單，黃明漢表示，同業現在才到越南投資，產能不足及自動化程度不夠，沒有3年以上的練兵及虧損承受力將難以追趕。

其次，神基也提早布局AI精準行銷。黃明漢指出，神基強固電腦在歐洲市占率第一，全球居前三強，在基期已高下，要持續成長必須有策略，AI時代透過SEO網路搜尋引擎行銷已經不夠，2024年起，神基積極實施「精準行銷」AIEO策略，一年半下來，在美國、歐洲、亞太地區開始陸續取得新客人。

他舉例，東歐某一國家有5大電力公司，半年來神基已經攻下其中3間，「都是從對手搶過來的！」，他樂觀預估下半年到2026年透過精準行銷能幫助神基強固電腦業務持續拓展，保持雙位數成長成績。

而另一個超前部署，則是另先同業推出支援支援ＡＩ功能的強固電腦。神基上半年發表B360和B360 Pro AI強固型電腦，6月再推出Intel Lunar Lake與Microsoft Copilot+ PC平台新品，由於客戶端發酵速度比預期快，他透露本季還會再發表4款新機，涵蓋1款GPU及3款CPU新品滿足不同算力需求。

「這是你死我活的競爭！我們不是小打小鬧，不只是成長一時，我們要成長更多！」黃明漢信心滿滿地說。

而神基能超前部署，打破業界淡季魔咒，跟黃明漢紀律學習有高度關連，身為神基集團大家長，他不僅每月自我要求至少閱讀一本書，跟公司同仁開讀書會，每天目標閱讀50頁產業新知書籍，更每周運動3次，包含健身房體能訓練及瑜珈，透過紀律跟自律，神基得以在同業都是歐美一線品牌中，交出成長不敗紀錄。

神基電腦的軍用平板曾被中科院作為無人機巡飛彈的控制主機，歐洲北約組織也預估未來10年內要加強國防預算，GCS採購商機看俏。王郁倫攝影
神基電腦的軍用平板曾被中科院作為無人機巡飛彈的控制主機，歐洲北約組織也預估未來10年內要加強國防預算，GCS採購商機看俏。王郁倫攝影
神基董事長黃明漢愛讀書，6年來保持每月至少看完一本產業經典書籍。王郁倫／攝影
神基董事長黃明漢愛讀書，6年來保持每月至少看完一本產業經典書籍。王郁倫／攝影

AI 神基 越南

延伸閱讀

佳能拚接單 擴中越產能

格斯搶進軍工 國防展秀實力

神基拚2025年全年績增雙位數

機票新台幣0元起！ 「越捷航空」推台灣旅客專屬限時優惠 20公斤托運行李免費

相關新聞

美政府補助款換入股？台積電：不回答假設性議題

美國政府除入股英特爾，可能還入股其他根據聯邦晶片法獲得資助在美設廠的其他半導體公司。路透報導，知情人士透露，美國商務部長...

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝，就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，一早就到的郭智輝接受媒體訪問...

神基黃明漢3招打贏「你死我活」的競爭！下半年業績掠奪式成長

神基科技（3005）法說會釋出樂觀訊息，打破NB與汽車產業下半年淡季魔咒，強固電腦更從對手手中掠奪新客戶，「這是你死我活...

美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化

美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股...

鴻海一度站上200元！AI伺服器上季營收增60% 楊秋瑾：AI是長期成長趨勢

鴻海（2317）受惠AI伺服器業績大增逾60%，不僅今年第二季總營收年增16%至1兆7934億元新高，同期淨利更翻揚27%至443.61億元，每股盈餘3.19元。

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。