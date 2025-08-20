軟銀投資英特爾 旗下安謀未來若投片動向受矚目
英特爾獲得軟銀集團注資，另外傳出美國政府官方也可能施以援手，外界密切觀察該公司後續在晶圓代工版圖的拓展，是否可獲得幫助，能否獲得來自軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（Arm）的代工訂單挹注，以及美國政府單位的訂單量是否會更為增加。
根據外電報導，安謀正在研議推出自有晶片的可能性，外界認為，如果該公司未來真的要推出自家晶片，勢必要找晶圓代工廠合作。而在軟銀入股英特爾後，後續若想牽線安謀與英特爾晶圓代工部門合作，並非不可能的事。
不過，安謀昨日對於將來是否有與英特爾進行代工合作的可能性不予置評。
另外，英特爾晶圓代工曾在今年1月宣布，國防工業基礎（DIB）客戶Trusted Semiconductor Solutions與Reliable MicroSystems，成為其「快速保證微電子原型-商業計畫」第三階段成員。該計畫隸屬於美國國防部研究與工程副部長辦公室的計畫，可使DIB客戶利用英特爾Intel 18A製程與先進封裝技術，為美國國防部提供商業和DIB產品的原型開發與量產。
美國國防部本來就與英特爾有所合作，而若後續美國政府順利注資英特爾，政府單位與英特爾進一步加強代工合作似乎也是順理成章之事。
對於英特爾發展晶圓代工業務來說，除了製程技術發展，另一重要課題就是客戶群拓展，若新股東不只帶來金錢挹注，還可帶來代工訂單，對於該公司來說，可說是美好局面。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言