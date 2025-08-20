快訊

免費貼圖4款！精品貼圖爽用到2026年 椒滴滴「敗家圖案」必用

「我想努力上天堂」 川普透露斡旋俄烏和平的最新原因

賴清德淨零淪口號！台電火力全開 碳排連9年破9000萬噸

軟銀投資英特爾 旗下安謀未來若投片動向受矚目

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾獲得軟銀集團注資，另外傳出美國政府官方也可能施以援手，外界密切觀察該公司後續在晶圓代工版圖的拓展，是否可獲得幫助，能否獲得來自軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（Arm）的代工訂單挹注，以及美國政府單位的訂單量是否會更為增加。

根據外電報導，安謀正在研議推出自有晶片的可能性，外界認為，如果該公司未來真的要推出自家晶片，勢必要找晶圓代工廠合作。而在軟銀入股英特爾後，後續若想牽線安謀與英特爾晶圓代工部門合作，並非不可能的事。

不過，安謀昨日對於將來是否有與英特爾進行代工合作的可能性不予置評。

另外，英特爾晶圓代工曾在今年1月宣布，國防工業基礎（DIB）客戶Trusted Semiconductor Solutions與Reliable MicroSystems，成為其「快速保證微電子原型-商業計畫」第三階段成員。該計畫隸屬於美國國防部研究與工程副部長辦公室的計畫，可使DIB客戶利用英特爾Intel 18A製程與先進封裝技術，為美國國防部提供商業和DIB產品的原型開發與量產。

美國國防部本來就與英特爾有所合作，而若後續美國政府順利注資英特爾，政府單位與英特爾進一步加強代工合作似乎也是順理成章之事。

對於英特爾發展晶圓代工業務來說，除了製程技術發展，另一重要課題就是客戶群拓展，若新股東不只帶來金錢挹注，還可帶來代工訂單，對於該公司來說，可說是美好局面。

美國 英特爾 晶圓代工廠

延伸閱讀

英特爾股價漲 被嫌「貴得離譜」！分析師揭反彈可能隨時瓦解

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

美商務部長盧特尼克稱不能依賴台灣晶片 批評資金流向台積電

英特爾獲軟銀20億美元投資 智原、力旺、M31接單可期

相關新聞

美政府補助款換入股？台積電：不回答假設性議題

美國政府除入股英特爾，可能還入股其他根據聯邦晶片法獲得資助在美設廠的其他半導體公司。路透報導，知情人士透露，美國商務部長...

美國入股台積電？郭智輝：要研議、大概還沒那麼快

立法院經濟委員會上午邀請經濟部長郭智輝，就「協助中小企業災後復原辦理情況」進行報告並備質詢，一早就到的郭智輝接受媒體訪問...

神基黃明漢3招打贏「你死我活」的競爭！下半年業績掠奪式成長

神基科技（3005）法說會釋出樂觀訊息，打破NB與汽車產業下半年淡季魔咒，強固電腦更從對手手中掠奪新客戶，「這是你死我活...

美國入股英特爾等半導體企業 法人：後續緊盯政策變化

美國政府有意以「補助金換股份」的機制，取得英特爾、台積電（2330）等並半導體企業股權，法人機構表示，若美國政府只是入股...

鴻海一度站上200元！AI伺服器上季營收增60% 楊秋瑾：AI是長期成長趨勢

鴻海（2317）受惠AI伺服器業績大增逾60%，不僅今年第二季總營收年增16%至1兆7934億元新高，同期淨利更翻揚27%至443.61億元，每股盈餘3.19元。

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。