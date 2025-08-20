軟銀投資英特爾 旗下安謀未來若投片動向受矚目

英特爾獲得軟銀集團注資，另外傳出美國政府官方也可能施以援手，外界密切觀察該公司後續在晶圓代工版圖的拓展，是否可獲得幫助，能否獲得來自軟銀旗下矽智財（IP）廠安謀（Arm）的代工訂單挹注，以及美國政府單位的訂單量是否會更為增加。

根據外電報導，安謀正在研議推出自有晶片的可能性，外界認為，如果該公司未來真的要推出自家晶片，勢必要找晶圓代工廠合作。而在軟銀入股英特爾後，後續若想牽線安謀與英特爾晶圓代工部門合作，並非不可能的事。

不過，安謀昨日對於將來是否有與英特爾進行代工合作的可能性不予置評。

另外，英特爾晶圓代工曾在今年1月宣布，國防工業基礎（DIB）客戶Trusted Semiconductor Solutions與Reliable MicroSystems，成為其「快速保證微電子原型-商業計畫」第三階段成員。該計畫隸屬於美國國防部研究與工程副部長辦公室的計畫，可使DIB客戶利用英特爾Intel 18A製程與先進封裝技術，為美國國防部提供商業和DIB產品的原型開發與量產。

美國國防部本來就與英特爾有所合作，而若後續美國政府順利注資英特爾，政府單位與英特爾進一步加強代工合作似乎也是順理成章之事。

對於英特爾發展晶圓代工業務來說，除了製程技術發展，另一重要課題就是客戶群拓展，若新股東不只帶來金錢挹注，還可帶來代工訂單，對於該公司來說，可說是美好局面。