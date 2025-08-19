英特爾將獲美日銀彈奧援迎來大復活 智原、力旺、M31成為大贏家

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

英特爾獲軟銀20億美元投資入股，之後可望再迎來川普政府銀彈奧援，後續開發製程更有底氣，先前沈寂多時的英特爾晶圓代工（IFS）加速聯盟也將大復活，台灣相關夥伴包括智原（3035）、力旺（3529）、M31等後市接單可期，成為大贏家。

其中，以特殊應用IC（ASIC）設計服務業者智原最受矚目，尤其英特爾後續勢必大力發展先進製程，亟需ASIC夥伴參與，智原已與英特爾在其先進製程合作有重大突破，將扮演衝鋒要角。

業界指出，智原在英特爾今年的「Intel Foundry Direct Connect」活動中，展出以英特爾Intel 18A製程打造的測試晶片。智原並於去年初即宣布，與安謀（Arm）及英特爾合作，可於英特爾18A製程基礎上開發64核系統單晶片。

英特爾積極開發先進製程之際，有了銀彈支援，ASIC夥伴也將跟著夯起來。智原本來就參與IFS加速聯盟旗下的設計服務聯盟，後來又再加入其價值鏈聯盟成員，這次英特爾盼到翻身契機，智原後續也可望迎來合作大單。

力旺是IFS聯盟中的IP聯盟成員，後續又成為其小晶片聯盟的成員之一。力旺可在英特爾的先進製程節點上提供NeoFuse、NeoPUF等IP，以及子公司熵碼科技所開發的晶片安全IP等，也是英特爾後續強攻先進製程的重要夥伴。

力旺董事長徐清祥先前受邀在2025年Intel Foundry Direct Connect活動中演講，談及在英特爾18A與18A-P製程中可導入利用該公司NeoPUF基礎的安全性IP，凸顯英特爾對力旺的重視。

M31（6643）也是IFS聯盟中IP聯盟的創始成員之一，目標是提升先進製程與多樣化規格IP的研發效能，並因應市場趨勢持續推出創新IP產品。

M31可提供客戶完整通過矽驗證的IP產品組合，以滿足多樣化的IC設計需求，包括AI加速器、邊緣運算、客製化物聯網、5G、車用電子與雲端資料中心應用等。該公司主要產品包括高速介面IP，以及基礎IP等，並可提供IP整合服務，協助客戶在短時間內達成低耗電的CPU實體設計與標準IP元件庫的效能精進。

另外，神盾（6462）旗下乾瞻與英特爾合作已久，於今年3月宣布加入英特爾IP聯盟。乾瞻認為，此項合作可將其先進IP產品導入英特爾的晶圓代工生態系統，幫助客戶利用英特爾代工廠的先進技術來設計其產品。

除了與ASIC設計服務與IP業者合作，英特爾在先進封裝方面持續布局，該公司先前曾揭露秀出其在EMIB載板供應鏈方面，共有四家合作廠商，欣興（3037）即為其中之一。

智原 IC設計 英特爾

延伸閱讀

美股早盤／英特爾雙喜臨門「股價暴漲逾11%」 台積電ADR下挫

美商務部長批資金流向台積電 稱希望英特爾成功「不能依賴台製晶片」

傳輝達銷陸新晶片「B30A」曝光 台指期夜盤黑翻紅

軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

相關新聞

美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億

英特爾與日本軟體銀行十八日共同宣布，軟銀將斥資廿億美元（約台幣六百億元）投資英特爾普通股，取得約百分之二的股權，躍第五大...

軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

英特爾（Intel）與軟銀集團簽署證券買賣協議，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）購買英特爾普通股。半導體產業專...

友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響

面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，台北地檢署19日兵分13路搜...

跟著台積電和電子五哥賺美金 德州、亞利桑那掀台灣吃喝玩樂淘金潮

德州與亞利桑那州不僅是台灣科技業西進的重要據點，也正迅速匯聚台式「吃喝玩樂」的新興生活圈。包括八方雲集（2753）預計年...

新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

機器人族群9月上市掀高峰，達明機器人預計9月掛牌，而新代（7750）也計畫9月中IPO，掀起族群掛牌熱潮。

中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」

電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。