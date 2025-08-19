新代科技9月底掛牌上市 董座宣布布局智慧機器人「小腦」

智慧製造解決方案領導廠新代科技（7750）董事長蔡尤鏗19日表示，新代規劃2027年第2季啟用馬來西亞第2廠，2028年第4季在台南設立智慧製造基地，集團積極布局工業機器人與智慧機器人應用，並鎖定智慧機器人的「小腦」與關鍵零組件。

新代預計9月底掛牌上市，蔡尤鏗指出，集團下一個五年發展計畫，將聚焦AI與機器人；而因應地緣政治變數與AI趨勢發展，集團決定進入資本市場，「讓市場看到新代的經營能見度」。

新代第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元、年增20%，每股稅後純益9.52元；累計上半年稅後純益10.8億元、年增33.9%，每股稅後純益17.2元，獲利創同期新高，法人估，下半年持審慎樂觀看待。

在全球布局方面，蔡尤鏗指出，新代進行跨區生產基地計畫，預計2026年第2季完工啟用中國大陸蘇州總部第2廠，2027年第2季啟用馬來西亞第2廠，2028年第4季在台南科學園區建置智慧製造新基地。

觀察台灣工具機產業發展，以及近日陸續傳出部分業者經營困難，蔡尤鏗指出，製造是台灣工具機業以往的核心競爭力，不過近年匯率變化、中國大陸機械產業迅速崛起等因素，讓台灣工具機業過去發展模式面臨挑戰。

蔡尤鏗表示，台灣工具機下游製造業很強，上游零組件也不弱，要發展結合智慧機械與智慧生產的智慧製造，感測元件扮演重要角色；他認為，台灣可發揮既有半導體產業優勢，把感測元件整合工具機零組件，並結合AI技術，提升工具機附加價值。

近年來，台灣廠商在工具機控制器領域，發展一步一腳印，未來可思考發展生態系，涵蓋工具機產業上中下游產品，在全球建立市場差異化。

談到對等關稅變數，新代財務長林東旭說明，集團大約九成營收在中國大陸，關稅變數對新代集團較無影響。

展望今年營運，蔡尤鏗預期，新代集團成長幅度可優於產業平均水準；至於整體產業，他不諱言，工具機產品外銷美國較辛苦，關稅和匯率對部分廠商經營來說，可能比較有挑戰。

新代也布局機器人協作網路，深化智慧機器人技術，新代從單機應用朝向機台聯網與視覺辨識，未來推動橫跨上下游製程的人機協作場景應用，持續朝向智慧機器人、四足機器人領域發展。

蔡尤鏗表示，新代集團可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件，機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。