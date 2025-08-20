美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億

英特爾與日本軟體銀行十八日共同宣布，軟銀將斥資廿億美元（約台幣六百億元）投資英特爾普通股，取得約百分之二的股權，躍第五大股東。知情人士透露，美國川普政府考慮取得英特爾百分之十股權，成為最大股東。

對美國川普政府收購英特爾百分之十股份的討論，美國商務部長盧特尼克十九日向美媒ＣＮＢＣ說，政府投資大公司時應「用錢換股權」。盧特尼克也抨擊拜登政府的「晶片法」揮霍對企業的補助，質疑美國為何要提供台積電資金以讓其到美國設廠，「我們希望英特爾在美國成功」。

英特爾有望先後獲日本大型財團與美政府資金奧援，市場預期英特爾挾日本大型財團聯手美國這個重量級國家機器銀彈奧援，透過美日連手助攻以追趕台積電，並助力推進川普政府落實半導體「美國製造」。

至於對台積電的影響，DIGITIMES分析師陳澤嘉說，軟銀入股若有助於英特爾存活，對台積電並非壞事，因為英特爾技術與量產能力仍有差距，台積電可降低產業過多依賴的風險、避免反壟斷的壓力，也可降低華府的施壓。

軟銀將以每股廿三美元、較英特爾十八日收盤價折價約百分之二點八，投資英特爾普通股。這是英特爾這家美國半導體巨頭一九六八年成立以來，首度引進亞洲外部勢力資金（大型投資基金除外）成為股東。

彭博資訊、華爾街日報及紐約時報等外媒報導，白宮官員透露，美國總統川普日前與英特爾執行長陳立武會面後，雙方加強討論由政府取得英特爾的百分之十股權，考慮中的選項之一是把英特爾預定從晶片法獲得的上百億美元補助，轉換為股權，成為最大股東，可能開啟華府「晶片補助換股權」先例，以加強掌控美國晶片製造的未來。

以目前英特爾市值計算，百分之十持股約價值約一○五億美元，而英特爾預定獲得總計一○九億美元的補助金，足以支應成本。商務部長盧特尼克認為，把補助金換成英特爾股權，可能是政府支持英特爾、並保護納稅人資金的最佳之道。

不過，目前交易的架構與條件尚待敲定，還不清楚華府要如何把補助轉換為股權，因晶片法補助規畫為分階段撥付，若華府以晶片補助金換取股權，英特爾將不會獲得額外的政府資金，補助金可能提前發放。

白宮拒絕評論討論細節，只表示在政府正式宣布以前，任何交易都未定案。英特爾也尚未回應彭博的置評請求。