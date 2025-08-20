聽新聞
0:00 / 0:00
軟銀挺英特爾 台積電反壟斷壓力減緩
英特爾將獲日本軟體銀行投資廿億美元，後續還有川普政府銀彈奧援可期，英特爾迎來脫胎換骨契機。業界觀察，英特爾晶圓代工和台積電相比，英特爾為ＩＤＭ（整合元件製造廠），台積電仍具有不和客戶競爭的優勢。不過，軟銀戰略性入股將有助於英特爾業務，英特爾是台積電重要客戶之一，客戶自身業務轉佳也有助委外訂單成長，並可減緩反壟斷的壓力。
業界也分析，從先進製程投資來看，軟銀投資英特爾廿億美元仍杯水車薪，台積電一年資本支出已達預計四百億美元、且多數用於先進製程，後續關注英特爾資本支出是否谷底反彈。
英特爾取得軟銀和川普政府入股奧援，未來是否威脅台積電的晶圓代工龍頭地位仍有待觀察，不過，英特爾的台灣技術合作關鍵夥伴聯電因此「撿到槍」，不僅雙方製程合作之路更順遂，聯電更將順勢卡位美國製造大商機。
業界分析，軟銀、川普政府有望先後注資英特爾，其意義不單純只是表面上數十億美元或上百億美元的數字，背後象徵的是龐大的財團與美國這個龐大國家機器力挺，隨著美日聯手銀彈奧援，「英特爾有大咖罩，不會虧待聯電」。
業界透露，英特爾預計於亞利桑那州廠投入六奈米製程晶圓製造，聯電有望參與其中，使聯電能持續跨入先進製程領域，同時響應美國總統川普美國製造政策，讓聯電有機會取得半導體關稅豁免權，強化客戶在聯電投片下單意願。
聯電二○二四年宣布與英特爾合作，鎖定十二奈米，當時規劃採分工模式進行，未來會在英特爾美國的工廠生產製，雙方有合作研發，但銷售、客戶端及一些晶圓代工的技巧及服務流程都是以聯電為主。
聯電昨強調與英特爾的合作案會持續進行。據了解，聯電與英特爾合作，主要是在英特爾旗下美國亞歷桑那州廠合作生產十二奈米製程晶圓製造，隨著英特爾銀彈上膛，後續開發製程更有底氣，將可與聯電攜手開創新商機。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言