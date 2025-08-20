半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大股東。知情人士並透露，川普政府也考慮取得英特爾10%股權，成為最大股東。

英特爾有望先後獲得軟銀與美國政府資金奧援，震撼半導體業界。一般預料，英特爾挾日本大型財團聯手美國這個重量級國家機器銀彈奧援，透過美日聯手助攻以追趕台積電（2330），並助力推進川普政府落實半導體「美國製造」。

英特爾可望藉由美日奧援重返榮耀，19日早盤大漲逾8%；軟銀砸重金入股當下營運低迷的英特爾，市場不埋單，19日收盤重挫逾4%。台積電ADR 19日早盤跌近2%。

軟銀這次將以每股23美元，較英特爾18日收盤價折價約2.8%，投資英特爾普通股。這是英特爾這家美國半導體巨頭1968年成立以來，首度引進亞洲外部勢力資金（大型投資基金除外）做為股東。

彭博資訊、華爾街日報（WSJ）及紐約時報等外媒報導，白宮官員透露，美國總統川普日前與英特爾執行長陳立武會面後，雙方加強討論由政府取得英特爾的10%股權，考慮中的選項之一是把英特爾預定從晶片法獲得的上百億美元補助，轉換為股權，成為最大股東，可能開啟華府「晶片補助換股權」先例，以加強掌控美國晶片製造的未來。

以目前英特爾市值計算，10%持股約價值105億美元，而英特爾預定獲得總計109億美元補助金，足以支應成本。商務部長盧特尼克認為，把補助金換成英特爾股權，可能是政府支持英特爾、並保護納稅人資金的最佳之道。

目前交易的架構與條件尚待敲定，還不清楚華府要如何把補助轉換為股權，因為晶片法補助規劃為分階段撥付，若華府以晶片補助金換取股權，英特爾將不會獲得額外的政府資金，補助金可能提前發放。

白宮拒絕評論討論細節，只表示在政府正式宣布前，任何交易都未定案。英特爾也尚未回應彭博的置評請求。

談到軟銀注資，陳立武說：「軟銀執行長孫正義與我數十年來密切合作，我感謝他透過這項投資展現對英特爾的信心。」孫正義則表示：「這項戰略投資反映我們相信，美國的先進半導體製造與供應將持續擴張，英特爾將扮關鍵角色。」