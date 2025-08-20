快訊

孫正義展現半導體雄心

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

日本軟體銀行集團將投資英特爾20億美元取得約2%股權，展現軟銀董事長兼執行長孫正義半導體產業的企圖心。

孫正義近年持續加碼半導體與AI基礎建設布局，從早期想收購英國矽智財（IP）大廠安謀（Arm），到現在捧著20億美元買英特爾普通股，透露他在半導體業「不只當投資人，更要當掌舵者」。

孫正義從2016年取得安謀股權，為全球行動裝置、物聯網晶片提供架構基礎，也成為軟銀押注AI發展的底牌。2022年，他親自飛往南韓，與三星副會長李在鎔及SK集團董事長崔泰源會面，討論聯手投資或收購安謀的可能性，市場一度盛傳「三星—軟銀—安謀」結盟將改寫全球半導體版圖。

進入2025年，孫正義的大棋局加速推進。今年3月，軟銀宣布以65億美元收購專注安謀架構伺服器晶片的 Ampere Computing。Ampere擁有逾千名半導體工程師，產品定位正是英特爾、超微 x86架構晶片的替代方案。

