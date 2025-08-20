快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

鴻海攻 AR 眼鏡 最快明年量產

經濟日報／ 記者蕭君暉謝柏宏／台北報導

鴻海B事業群暨數位健康總經理姜志雄昨（19）日表示，規劃生產AR（擴增實境）眼鏡，瞄準消費市場，最快明年量產，目標是在下一代人機互動平台中成為領先者。

鴻海（2317）昨天宣布攜手諾貝爾視光科技，在AI Agent賦能的眼底影像分析系統、近眼顯示技術（NED），以及跨領域台灣數位健康產業聯盟等三方面展開合作，攜手推動台灣視覺醫療邁向智慧化與國際化。姜志雄昨天出席合作案記者會並訪，釋出以上訊息。

姜志雄指出，2007年美系品牌推出第一代智慧手機帶來「人機介面革命」，接下來20年的新世代人機互動介面將是NED與眼球追蹤（Eye-Tracking）。AR眼鏡成功的核心關鍵在於視覺舒適度，鴻海需要與醫療體系如諾貝爾團隊合作，獲取專業眼部資訊，提供舒適、安全的穿戴體驗。

姜志雄強調，鴻海在AR眼鏡的策略並不僅止於代工，而是打造從元件、模組到系統完整的生態體系，在AR眼鏡領域成為市場領先者。

諾貝爾視光科技在2024年底加入由鴻海與工研院共同發起的「台灣數位健康大聯盟」，該聯盟致力於整合醫療、資通訊與電子科技領域的夥伴，打造能實證與落地的數位健康生態系，加速台灣智慧健康產業升級與場域優化。

