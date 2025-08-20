台積2奈米 每片要價90萬

韓媒報導，台積電（2330）2奈米每片要價約3萬美元（約新台幣90萬元），較3奈米貴逾五成，且強調「不打折、不議價」。

台積電2奈米預計下半年量產，蘋果、超微、聯發科等大客戶爭搶。台積電董事長魏哲家先前預告，2奈米量產後，營收與獲利表現將優於3奈米。

消息指出，台積電2奈米初期良率約六成，SRAM良率更達九成，已符合量產條件，並推行「溢價聯盟」戰略，對所有客戶實行統一定價。

新製程在相同功耗下效能可提升10％至15％，對AI、高效能運算（HPC）、伺服器與行動裝置等應用極具吸引力。

台積電最新披露，2奈量產曲線與3奈米相當，但由於單價更高，將成為公司下一波主要營收與獲利來源。

就技術規格而言，台積電2奈米較前代製程效能提升約10%至15%，在同樣效能下可節能20%至30%，晶片密度提升逾15%。

魏哲家表示，就設計定案（tape-out）件數來看，2奈米在前兩年明顯領先3奈米與5奈米。

台積電規劃，旗下N2P版本預計2026年下半年量產，將廣泛支援手機與高效能運算（HPC）應用。