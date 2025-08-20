快訊

賴清德向親英系釋權…傳徐國勇接民進黨秘書長 823後宣布新人事

台積2奈米 每片要價90萬

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導

韓媒報導，台積電（2330）2奈米每片要價約3萬美元（約新台幣90萬元），較3奈米貴逾五成，且強調「不打折、不議價」。

台積電2奈米預計下半年量產，蘋果、超微、聯發科等大客戶爭搶。台積電董事長魏哲家先前預告，2奈米量產後，營收與獲利表現將優於3奈米。

消息指出，台積電2奈米初期良率約六成，SRAM良率更達九成，已符合量產條件，並推行「溢價聯盟」戰略，對所有客戶實行統一定價。

新製程在相同功耗下效能可提升10％至15％，對AI、高效能運算（HPC）、伺服器與行動裝置等應用極具吸引力。

台積電最新披露，2奈量產曲線與3奈米相當，但由於單價更高，將成為公司下一波主要營收與獲利來源。

就技術規格而言，台積電2奈米較前代製程效能提升約10%至15%，在同樣效能下可節能20%至30%，晶片密度提升逾15%。

魏哲家表示，就設計定案（tape-out）件數來看，2奈米在前兩年明顯領先3奈米與5奈米。

台積電規劃，旗下N2P版本預計2026年下半年量產，將廣泛支援手機與高效能運算（HPC）應用。

營收 奈米 台積電

延伸閱讀

川普幫台積電開支票！才傳20%關稅想降有2條件 魏哲家真點頭？公司發聲

「財星雜誌」全球百大商界人士 黃仁勳擠下馬斯克奪冠

台積電入股換低關稅⋯產業界不埋單 他憂：川普怒加回25％

美要台積電入股英特爾換低關稅？台積電「沒興趣！」

相關新聞

美政府擬取得英特爾10%股權 軟銀也將注資600億

英特爾與日本軟體銀行十八日共同宣布，軟銀將斥資廿億美元（約台幣六百億元）投資英特爾普通股，取得約百分之二的股權，躍第五大...

軟銀挺英特爾 台積電反壟斷壓力減緩

英特爾將獲日本軟體銀行投資廿億美元，後續還有川普政府銀彈奧援可期，英特爾迎來脫胎換骨契機。業界觀察，英特爾晶圓代工和台積...

新聞眼／軟銀注資 川普、陳立武雙贏

近期風雨不斷的英特爾獲軟銀決定注資廿億美元入股，對堅持留下晶圓代工部門的新任執行長陳立武而言，這不僅是即時雨，也是上任以...

鴻海一度站上200元！AI伺服器上季營收增60% 楊秋瑾：AI是長期成長趨勢

鴻海（2317）受惠AI伺服器業績大增逾60%，不僅今年第二季總營收年增16%至1兆7934億元新高，同期淨利更翻揚27%至443.61億元，每股盈餘3.19元。

半導體震撼 美政府要英特爾10%股權…可能躍最大股東

英特爾與日本軟體銀行18日共同宣布，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）投資英特爾普通股，取得約2%股權，躍第五大...

英特爾脫胎換骨 聯電得利

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元（約新台幣600億元），後續還有川普政府銀彈奧援可期，英特爾迎來脫胎換骨契機之餘，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。