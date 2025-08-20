快訊

英特爾獲軟銀20億美元投資 智原、力旺、M31接單可期

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

英特爾獲軟銀20億美元投資入股，之後可望再迎來川普政府銀彈奧援，後續開發製程更有底氣，先前沈寂多時的英特爾晶圓代工（IFS）加速聯盟也將大復活，相關夥伴智原（3035）、力旺、M31等後市接單可期，成為大贏家。

其中，以特殊應用IC（ASIC）設計服務業者智原最受矚目，英特爾後續勢必大力發展先進製程，亟需ASIC夥伴參與，智原已與英特爾在其先進製程合作有重大突破，將扮衝鋒要角。

業界指出，智原在英特爾今年的「Intel Foundry Direct Connect」活動中，展出以英特爾Intel 18A製程打造的測試晶片。智原並於去年初即宣布，與安謀（Arm）及英特爾合作，可於英特爾18A製程基礎上開發64核系統單晶片。

英特爾積極開發先進製程之際，有了銀彈支援，ASIC夥伴也將跟著夯起來。智原本來就參與IFS加速聯盟旗下的設計服務聯盟，後來又再加入其價值鏈聯盟成員，這次英特爾盼到翻身契機，智原後續也可望迎來合作大單。

力旺是IFS聯盟中的IP聯盟成員，後續又加入其小晶片聯盟。力旺可在英特爾先進製程節點上提供NeoFuse、NeoPUF等IP，以及子公司熵碼科技所開發的晶片安全IP等，也是英特爾後續強攻先進製程的重要夥伴。

M31是IFS聯盟中IP聯盟的創始成員之一，目標是提升先進製程與多樣化規格IP的研發效能，並因應市場趨勢持續推出創新IP產品。

M31可提供客戶完整通過矽驗證的IP產品組合，以滿足多樣化的IC設計需求。

