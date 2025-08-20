iPhone 擴大印度製造 提前量產 i17系列四款新機 鴻海樂

彭博報導，蘋果繼續擴大在印度生產iPhone，已有鴻海（2317）在內的五座廠投入生產，包括兩座最近啟用的新廠。蘋果提前在印度量產預定下月發表的iPhone 17系列四款新機，首度出現所有新款iPhone機型一開始就由印度發貨，業界看好，鴻海在印度擁有最多iPhone產能，受惠最大。

針對印度製造的iPhone 17系列新機，鴻海昨（19）日沒有評論。蘋果已將大部分供應給美國的iPhone產能自中國大陸轉往印度，仍持續擴大在印度組裝廠的產品項目和數量。

鴻海是iPhone最大組裝廠，今年第2季消費智能產品業績（包含智慧手機、電視與遊戲機）原本預估將較第1季下滑，但因美國市場受到關稅影響提前拉貨，加上蘋果在大陸市場降價促銷，iPhone 16系列產品出貨勁揚，推升鴻海第2季消費智能產品業績持平第1季。iPhone 17系列將在本季上市，鴻海消費智能產品領域可望出現強勁成長。

蘋果這波擴產涵蓋塔塔集團（Tata Group）在泰米爾納德邦霍蘇爾（Hosur）廠，以及鴻海位於班加羅爾機場附近的生產基地，近日都已投產。知情人士說，這顯示塔塔在蘋果供應鏈中的角色日益吃重，預計未來兩年塔塔旗下工廠產量將占印度iPhone出貨量的一半。

蘋果調整產能布局，印度出口的iPhone金額大幅攀升，總額在4月起的四個月便達到75億美元（以出廠價計），如此速度勢必超過上個會計年度全年度出口總額170億美元。

川普政府目前對iPhone在內的電子產品豁免於個別產業的關稅之外，但可能逃不過適用於個別國家的關稅。川普先前宣布對印度加徵50%關稅，iPhone迄今仍因豁免而未受波及，但蘋果仍得因應川普政府多變的關稅政策。長遠來看，蘋果下定決心將部分產能分散至大陸以外地區。

據彭博報導，蘋果也計劃在印度生產預定明年初推出的新款iPhone 17e，也開始討論iPhone 18的印度生產計畫，預期未來幾周將展開初步作業。