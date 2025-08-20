英特爾脫胎換骨 聯電得利

英特爾將獲日本軟體銀行投資20億美元（約新台幣600億元），後續還有川普政府銀彈奧援可期，英特爾迎來脫胎換骨契機之餘，台灣技術合作關鍵夥伴聯電（2303）「撿到槍」，不僅雙方製程合作之路更順遂，聯電更將順勢卡位美國製造大商機。

業界分析，軟銀、川普政府有望先後注資英特爾，其意義不單純只是表面上數十億美元或上百億美元的數字，背後象徵的是龐大的財團與美國這個龐大國家機器力挺，隨著美日聯手銀彈奧援，「英特爾有大咖罩，不會虧待聯電」。

業界透露，英特爾預計於亞利桑那州廠投入6奈米製程晶圓製造，聯電有望參與其中，使聯電能持續跨入先進製程領域，同時響應美國總統川普美國製造政策，讓聯電有機會取得半導體關稅豁免權，強化客戶在聯電投片下單意願。

聯電在2024年初宣布與英特爾合作，鎖定12奈米，當時規劃採分工模式進行，未來會在英特爾美國的工廠生產製，雙方有合作研發，但銷售、客戶端及一些晶圓代工的技巧及服務流程都是以聯電為主，這部分將會領先大多數競爭對手，對原規劃不再投資更先進製程的聯電後續接單是一大助力，

惟之後英特爾營運陷入低潮，與聯電的合作案顯得相對低調。

聯電昨（19）日未對英特爾可望獲得軟銀、川普政府銀彈支援發表意見，強調與英特爾的合作案會持續進行。

法人指出，聯電在成熟製程領域掌握大筆國際整合元件大廠（IDM）客戶委外訂單，加上全球一線IC設計廠亦有晶圓代工生產案。

業界舉例，高通、瑞薩、英飛凌及聯發科等都有在聯電投片，若未來能將客戶製程引導推進到英特爾與聯電合作12奈米製程，將為聯電後續營運帶來顯著成長效益。

據了解，聯電與英特爾合作，主要是在英特爾旗下美國亞歷桑那州廠合作生產12奈米製程晶圓製造，隨著英特爾銀彈上膛，後續開發製程更有底氣，將可與聯電攜手開創新商機。

雙方並藉由聯電豐富的晶圓代工製造經驗，加上合作後減少資本支出及吸引全球客戶投片等相關效益，對英特爾及聯電而言都是雙贏的策略合作，預計2027年量產，現在已有客戶產品在研發階段，將是聯電繼14奈米後的重要進展投資案。

聯電共同總經理王石先前指出，與英特爾合作，是聯電追求具成本效益的產能擴張和技術節點升級策略中重要一環，這項合作不僅能協助客戶順利升級到新的關鍵技術節點，同時也將受惠於擴展北美地區產能帶來的供應鏈韌性，不僅能擴大聯電的潛在市場，也大幅加快技術發展時程。

聯電昨日股價漲0.65元，收41.05元。