佳能拚接單 擴中越產能

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

佳能（2374）董事長章孝祺昨（19）日表示，因應數位相機、機器人視覺、複合式相機、360度環景攝影機等需求帶動，預計今年第4季到明年第1季將斥資1,500萬美元（約新台幣4.5億元），在越南及中國大陸等地擴增逾三成產能，以支應訂單，看好機器人視覺訂單效益明年下半年發酵，未來三年營收動能堆疊向上。

能率集團下佳能歡慶60周年慶，針對明年營運展望，章孝祺釋出以上看法。佳能過去為全球數位相機組裝代工龍頭，年營收曾衝破500億元，惟面臨智慧手機分食市場，近年積極轉型，整合機電及核心影像處理等技術基礎，加入AI及雲端應用，成為光學模組整合方案公司，將主力放在車載自駕車鏡頭模組及360度商務應用相機模組，成效逐漸顯現，營運重心鎖定影像應用、車用及邊緣運算AI相機等領域。

章孝祺表示，近年數位相機需求回溫，加上功能升級，來自日本等多家客戶訂單需求，預期明年出貨量有望達百萬台，是成長一大動能，去年因應360度相機等訂單，已斥資1,000萬美元在越南擴產，預計今年底到明年第1季在越南及大陸兩地加碼1,500萬美元擴產，產能增加逾三成。

佳能在無人機等相關應用也布局多年，章孝祺表示，已接獲歐美、大陸等大廠訂單，預計明年上半年出貨將由模組走向整體組裝。

