能率轉型搶進人型機器人 董座董俊仁喊站在科技趨勢浪頭上

能率集團昨（19）日舉辦公司成立一甲子紀念酒會，董事長董俊仁與副董事長董俊毅兄弟也難得同台出席；董俊仁表示，集團邁入成立60周年，也正面臨轉型的關鍵期，未來包括能率（5392）、佳能（2374）、能率亞洲等公司，都將積極瞄準AI人形機器人產業，引領集團步入下一個階段。

董俊仁表示，近年來AI產業正如火如荼發展，台灣身處關鍵的供應鏈中心，不但是挑戰，也是機會，因此集團也開始瞄準此市場，透過本業技術實力以及轉投資，積極卡位AI市場商機。

董俊仁認為，當AI產業發展到一定程度時，AI人形機器人勢必會扮演關鍵角色，串連人類與AI世界的各種應用與互動，因此公司必須先行進入此市場，加速集團轉型之路，站在科技趨勢的浪頭上。

據了解，能率為全力衝刺AI人形機器人市場，集團旗下全資子公司毅金精密將在下半年推動登錄興櫃，朝資本市場邁進；而另一公司宏羚也將步入興櫃市場，藉此壯大能率集團事業版圖。

毅金精密為電動工具機齒輪箱的生產廠商，三年前開始著手投入協作機器手臂生產研發，初期投入費用較高，以致造成虧損，今年計劃生產1,000支協作機器人手臂，預計明年將持續放量，有機會以3,000支至5000支協作機器手臂為生產目標。

董俊毅表示，集團在AI人形機器人的布局，是從六年前投資日本Living Robot開始進行，並在三年前透過毅金精密，生產製造消費市場用平價協作型機器手臂，因應AI與機器人世代來臨，今年3月投資以研發高階協作型機器手臂的美商Mantis Robotics，未來毅金精密有機會取得Mantis Robotics的組裝。而關係企業佳能預計於今年第4季開始出貨感測器給Mantis Robotics。

另一方面，能率創新也透過旗下創投公司能率亞洲投資美國Agility Robotics，並有機會藉由投資進一步取得合作生產的機會。董俊毅強調，公司在機器人領域的布局，主要是透過集團旗下子公司囊括機器手臂及人形機器人市場，並從中給予必要的協助，有信心未來將成果豐碩，並為集團挹注業績成長。



延伸閱讀

佳能拚接單 擴中越產能