中華電獲選亞太氣候領袖

中華電信（2412）榮獲英國《金融時報》（Financial Times）「2025亞太氣候領袖」（Asia-Pacific Climate Leaders 2025）殊榮，名列台灣電信業第一名、亞太區電信業第三名，更以卓越的減碳實績在超過1,500家受評的亞太企業中脫穎而出，位居Top 6%。

中華電信董事長簡志誠表示，獲獎彰顯出中華電信在淨零減碳上的穩健策略和積極作為獲得國際認可。

中華電信憑藉2018年至2023年間溫室氣體排放強度大幅下降、在範疇三溫室氣體排放量、CDP氣候變遷問卷評級、科學基礎減量目標倡議（SBTi）等碳資訊揭露項目之優異表現，獲得評審團隊高度肯定。

簡志誠指出，中華電信以「科技減碳」與「再生能源」雙軸策略推動淨零，將永續低碳目標落實於日常營運，並關注生物多樣性議題，日前發行台灣電信業首檔涵蓋生物多樣性的永續發展債券，充分展現在綠色金融與生態保育上的創新作為，未來也將持續深耕公司治理、社會責任及環境生態，並期盼以創新科技協助台灣企業應對氣候變遷。

在科技減碳方面，中華電信持續推動5G C-RAN集中式架構，目前已有85%的基地台採用5G C-RAN，並進一步導入自然通風降溫、AI智慧監控與動態休眠等智慧節能機制，以達到減少耗能。中華電信投入IOWN全光網路研發，透過降低端對端光電轉換次數，減少傳輸功耗，實現更節能的先進網路。

再生能源推動方面，中華電信逐年提升再生能源使用比例，2024年再生能源使用的總量達7,260.4萬度，並取得72,600張再生能源憑證（T-REC），具體實踐淨零承諾。

除獲選「2025亞太氣候領袖」，中華電信在多項國際永續評比中表現傑出，包括榮獲MSCI ESG「AAA級」最高等級、CDP 2024年供應商議合評估（SEA）與氣候變遷問卷A級評等、S&P Global永續年鑑ESG分數連續三年全球Top 5%等。中華電信強調，未來將持續深化ESG實踐，加速邁向永續。