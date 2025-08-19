快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

佳能60週年 董事長章孝祺：機器人無人機將成新成長引擎

中央社／ 台北19日電

佳能企業今天舉辦60週年晚宴，董事長章孝祺表示，持續深耕車用光學與AI應用，積極布局機器人視覺模組及無人機市場，2027年占比拚20%，看好機器人相關訂單能見度直達2026年下半年。

佳能今天在台北遠東香格里拉酒店舉辦60週年晚宴，能率集團創辦人董烱雄與二代接班的董俊仁、董俊毅兄弟今天同台現身。

佳能看準車用市場需求強勁，360度環景攝影機銷售持續成長，新產品包括紅外線全彩大角度影像模組、Stereo 3D影像模組，預計2025年第3季試產，2026年至2027年陸續挹注營收。日系車載鏡頭產品將於2026年量產出貨，歐洲市場專案亦有進展，並持續拓展歐美車廠客戶。

此外，2025年被視為人形機器人元年，佳能接獲美國Mantis Robotics感測器訂單，預計第4季出貨，並與能率亞洲共同投資Agility Robotics，爭取機器人視覺模組合作與製造，盼能打入美國機器人供應鏈。

章孝祺表示，數位相機業務仍有持續放量空間，看好切入機器人與無人機領域將成為新成長引擎，未來3年營運可望逐年上升。他指出，去年已加碼資本支出，在越南擴產並新增產線，今年持續投資1500萬美元於中國大陸寮步與越南廠區，整體產能增加3成。

不過，今年關稅與匯率成為干擾因素，上半年匯損達新台幣1.4億元。章孝祺認為，隨著關稅不確定性逐步解除，後續營運可望回穩。

他進一步指出，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且視覺模組產品單價（ASP）更高；無人機方面，將從模組供應跨足至整機出貨，最快2026年第2季開始挹注營收，主要客戶來自歐美與中國的消費型無人機品牌。

佳能預估，新產品如機器人視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。

佳能 機器人 無人機

延伸閱讀

海空精準彈藥操演登場 快奇無人艇成功擊中標靶

突破美製軍備壓境 創未來將展示國造首個反無人機硬殺體系

美烏歐閉門會議內幕曝光！傳對烏4項安全保證 川普不准說「停火」

無人機反制系統 為升、漢翔等台廠搶進國防新顯學

相關新聞

軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

英特爾（Intel）與軟銀集團簽署證券買賣協議，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）購買英特爾普通股。半導體產業專...

友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響

面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，台北地檢署19日兵分13路搜...

跟著台積電和電子五哥賺美金 德州、亞利桑那掀台灣吃喝玩樂淘金潮

德州與亞利桑那州不僅是台灣科技業西進的重要據點，也正迅速匯聚台式「吃喝玩樂」的新興生活圈。包括八方雲集（2753）預計年...

新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

機器人族群9月上市掀高峰，達明機器人預計9月掛牌，而新代（7750）也計畫9月中IPO，掀起族群掛牌熱潮。

中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」

電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，...

新代董座：下一個五年計畫明年啟動 聚焦AI深度融合與智慧製造

新代科技預定8月27日舉行上市前業績發表會，9月底前上市掛牌交易。董事長蔡尤鏗今日接受媒體訪問時表示，公司自創立以來以五...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。