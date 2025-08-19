佳能60週年 董事長章孝祺：機器人無人機將成新成長引擎
佳能企業今天舉辦60週年晚宴，董事長章孝祺表示，持續深耕車用光學與AI應用，積極布局機器人視覺模組及無人機市場，2027年占比拚20%，看好機器人相關訂單能見度直達2026年下半年。
佳能今天在台北遠東香格里拉酒店舉辦60週年晚宴，能率集團創辦人董烱雄與二代接班的董俊仁、董俊毅兄弟今天同台現身。
佳能看準車用市場需求強勁，360度環景攝影機銷售持續成長，新產品包括紅外線全彩大角度影像模組、Stereo 3D影像模組，預計2025年第3季試產，2026年至2027年陸續挹注營收。日系車載鏡頭產品將於2026年量產出貨，歐洲市場專案亦有進展，並持續拓展歐美車廠客戶。
此外，2025年被視為人形機器人元年，佳能接獲美國Mantis Robotics感測器訂單，預計第4季出貨，並與能率亞洲共同投資Agility Robotics，爭取機器人視覺模組合作與製造，盼能打入美國機器人供應鏈。
章孝祺表示，數位相機業務仍有持續放量空間，看好切入機器人與無人機領域將成為新成長引擎，未來3年營運可望逐年上升。他指出，去年已加碼資本支出，在越南擴產並新增產線，今年持續投資1500萬美元於中國大陸寮步與越南廠區，整體產能增加3成。
不過，今年關稅與匯率成為干擾因素，上半年匯損達新台幣1.4億元。章孝祺認為，隨著關稅不確定性逐步解除，後續營運可望回穩。
他進一步指出，機器人訂單能見度直達2026年下半年，且視覺模組產品單價（ASP）更高；無人機方面，將從模組供應跨足至整機出貨，最快2026年第2季開始挹注營收，主要客戶來自歐美與中國的消費型無人機品牌。
佳能預估，新產品如機器人視覺與無人機相關營收占比，2026年將達5%到10%，2027年挑戰20%，為未來營運添上強勁成長引擎。
