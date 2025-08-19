友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響
面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，台北地檢署19日兵分13路搜索約談劉姓董座等9名被告、2名證人，對此， 凌華發布重訊回應，公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
凌華重訊指出，配合檢調單位於19日至本公司進行相關搜索調查，凌華表示，本公司基於誠信及資訊公開原則，發布重大訊息說明。本公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。
針對公司財務業務之影響，凌華指出，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。
友達2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。
檢調掌握，劉姓董座疑似將利多消息洩露給親友，親友涉用家人的人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元，劉姓董座被列為被告約談；楊姓工程師及胡姓股東身為凌華內部人，涉嫌得知利多消息後買賣股票，分別獲利逾1百萬元。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言