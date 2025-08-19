友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響

面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，台北地檢署19日兵分13路搜索約談劉姓董座等9名被告、2名證人，對此， 凌華發布重訊回應，公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

凌華重訊指出，配合檢調單位於19日至本公司進行相關搜索調查，凌華表示，本公司基於誠信及資訊公開原則，發布重大訊息說明。本公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。

針對公司財務業務之影響，凌華指出，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

友達2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。

檢調掌握，劉姓董座疑似將利多消息洩露給親友，親友涉用家人的人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元，劉姓董座被列為被告約談；楊姓工程師及胡姓股東身為凌華內部人，涉嫌得知利多消息後買賣股票，分別獲利逾1百萬元。