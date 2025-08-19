快訊

今年上市櫃公司第8例 飆股金居驚爆違約交割1093萬

陳佩琪為柯文哲屢失控 醫再曝殘酷真相：最冷寒冬恐還沒來

外交官駐點飯店內強壓女下屬性騷 監察院彈劾移送懲戒

友達收購凌華涉內線交易 凌華：對財務業務並無重大影響

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

面板大廠友達（2409）2020年公開收購工業電腦廠凌華（6166）股票，傳出疑有內線交易，台北地檢署19日兵分13路搜索約談劉姓董座等9名被告、2名證人，對此， 凌華發布重訊回應，公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

凌華重訊指出，配合檢調單位於19日至本公司進行相關搜索調查，凌華表示，本公司基於誠信及資訊公開原則，發布重大訊息說明。本公司於調查過程中完全依法配合檢調單位並提供一切必要資料。

針對公司財務業務之影響，凌華指出，本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

友達2020年2月5日宣布，將公開收凌華股權5%至30%，以每股新台幣57元為對價，公開收購凌華已發行普通股，用以拓展面板產業生態系，加速場域經濟發展，友達、凌華當天均發布重訊。

檢調掌握，劉姓董座疑似將利多消息洩露給親友，親友涉用家人的人頭帳戶買賣凌華股票，分別獲利數十萬元，累計獲利逾百萬元，劉姓董座被列為被告約談；楊姓工程師及胡姓股東身為凌華內部人，涉嫌得知利多消息後買賣股票，分別獲利逾1百萬元。

凌華 股票 友達

延伸閱讀

友達收購凌華股票涉內線交易 凌華董座親友、工程師、股東獲利百萬

凌華股東、工程師涉內線交易 檢調約談11人

凌華、宸曜自動化展上秀

雙虎攻車用 又有好消息

相關新聞

跟著台積電和電子五哥賺美金 德州、亞利桑那掀台灣吃喝玩樂淘金潮

德州與亞利桑那州不僅是台灣科技業西進的重要據點，也正迅速匯聚台式「吃喝玩樂」的新興生活圈。包括八方雲集（2753）預計年...

新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

機器人族群9月上市掀高峰，達明機器人預計9月掛牌，而新代（7750）也計畫9月中IPO，掀起族群掛牌熱潮。

中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」

電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，...

新代董座：下一個五年計畫明年啟動 聚焦AI深度融合與智慧製造

新代科技預定8月27日舉行上市前業績發表會，9月底前上市掛牌交易。董事長蔡尤鏗今日接受媒體訪問時表示，公司自創立以來以五...

台積電2奈米晶圓定價出爐 喊價3萬美元、強調不打折

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）2奈米製程晶圓價格19日首度曝光！根據外媒報導，台積電將2奈米製程晶圓價格訂在約3萬美...

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

美國關稅衝擊，機械業和工具機業衝擊大，但業者也紛紛轉型求生，像是以溫控知名的哈伯精密已轉型朝AI伺服器和半導體產業設備的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。