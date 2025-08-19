軟銀投資英特爾 恐影響台積電？專家揭1優點：並不是壞事

快訊

中央社／ 新竹19日電
英特爾Intel）與軟銀集團簽署證券買賣協議，軟銀將斥資20億美元（約新台幣600億元）購買英特爾普通股。半導體產業專家表示，軟銀戰略性入股英特爾，雙方可擴大合作，若有助於英特爾存活，對於台積電不是壞事，可減緩反壟斷的壓力

DIGITIMES分析師陳澤嘉說，軟銀入股英特爾可以做為日本對美國戰略投資的一環，符合支持美國投資政策，如星際之門（Stargate）計畫。

陳澤嘉表示，軟銀先前就與英特爾合作研發新世代記憶體，軟銀進一步戰略入股英特爾，較無上下游利益糾紛，雙方可以擴大合作。

陳澤嘉說，軟銀入股英特爾不僅符合美國製造的政策，且不須擔心技術外流的競爭風險，預期美國政府應樂見其成。

至於對台積電的影響，陳澤嘉分析，軟銀入股若有助於英特爾存活，對於台積電並不是壞事，因為英特爾技術與量產能力仍有差距，台積電可以降低產業過多依賴的風險，避免反壟斷的壓力，也可降低美國政府的施壓。

陳澤嘉說，英特爾需要資金，延續先進製造技術與產能投資，但是引進外部資金並不是新方法，後續仍可以觀察英特爾發展策略是否有轉變。此外，後續是否還有投資者入股英特爾，同樣值得關注。

Intel 軟銀 英特爾 台積電

