跟著台積電和電子五哥賺美金 德州、亞利桑那掀台灣吃喝玩樂淘金潮

德州與亞利桑那州不僅是台灣科技業西進的重要據點，也正迅速匯聚台式「吃喝玩樂」的新興生活圈。包括八方雲集（2753）預計年底落成的美國總部、85度C預計興建的第五座中央廚房，王品（2727）美國子公司都是選在德州展開布局；亞利桑那州則因台積電（2330）擴大投資帶動半導體聚落成形，大魯閣（1432）將在當地連開兩座綜合娛樂場館，85度C、歇腳亭與新興茶飲UG亦陸續展店。顯示隨著電子五哥與台積電供應鏈持續進駐，台灣味與台式服務正加速落地。

美國最新祭出對等關稅20%、半導體關稅100%等貿易政策，加速台廠海外布局腳步，其中像是環球晶（6488）、鴻海（2317）、廣達（2382）、英業達（2356）、緯創（3231）、仁寶（2324）等，都已在德州設廠布局，整個德州科技聚落儼然成形。

八方雲集已於今年正式在德州成立美國總部籌備辦公室，德州中央工廠與首間QSR快餐新型態德州門市也會在今年底前同步開幕，公司表示，德州擁有超過3,000萬人口，是僅次於加州的超大型消費市場，隨著眾多台灣科技企業在德州落地深耕，當地台商科技聚落日趨成熟，對於同樣來自台灣的正宗台灣味將可以滿足熟悉的餐飲需求，無疑是為集團在德州的布局策略帶來絕佳契機。

美食-KY（2723）董事會上月也已授權美國子公司以1,380萬美元（折合新台幣約4.5億元），取得位於美國德州歐文市的土地與建物，規劃作為第五座中央廚房，藉此強化當地供應鏈。值得留意的是，美食-KY在美國的五座中央廚房，德州就占了二座，且新據點將同步整合中央廚房與倉儲物流功能，預期85度C未來將加強美國中西部市場、並視為推進展店計畫的重要據點。

大魯閣今年首度進軍美國市場，選擇與台積電廠區接近的鳳凰城開出兩座綜合娛樂場館，單店坪數皆逾500坪。旗下第二家棒壘球打擊中心「Taroko Batting Center」位於鳳凰城梅薩（Mesa），已於7月下旬正式開幕，場館內設有棒壘打擊球道、投球機、AI互動打擊區、超級投籃機、迷你保齡球、飛鏢、運動型遊戲機及餐飲服務；第三家店則選址於錢德勒（Chandler），目前進入最後裝機階段，預計9月初開幕。

85度C在亞利桑那州也有布局，2022年底開出首店，今年第1季再開第二店。公司指出，以公司目前在美國平均單店每日營收約9,000美元來看，亞利桑那兩家門市表現皆優於平均，顯示當地市場反應熱絡。觀察顧客結構，不僅吸引當地白人與拉丁裔族群，在地台灣工程師與其家屬亦形成穩定客群。

手搖飲方面，聯發國際旗下「Sharetea歇腳亭」自2019年進軍亞利桑那，目前在當地已有2家門市，隨著近年外來人口增加，營運穩定成長，公司亦將持續拓展據點。同時，看準亞利桑那市場潛力，聯發國際也規劃將旗下新茶飲品牌UG導入，加速全美展店腳步。