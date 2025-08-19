研華興建美國南加州新總部 估2026年第3季啟用

快訊

中央社／ 台北19日電

工業電腦廠研華考量長期成長與營運韌性，董事會先前已通過美國南加州塔斯汀（Tustin）新總部園區建置案，強化北美市場在地組裝及服務能量，預計可支持北美營收規模未來發展至15億美元（約新台幣451.8億元）以上。

研華表示，南加州新總部資本支出總額為9650萬美元，定位辦公區域、組裝線、倉庫、展示及會議中心，以及售後維修區，預計2026年第3季全面完工啟用，整體建置進度順利。

研華指出，持續深耕北美核心客戶，並擴展邊緣運算與人工智慧AI）應用等商機，後續將有持續性投資與組織擴張，支持美國地區整體營運長期正向發展。

為加強邊緣AI布局，研華將參加8月20日至23日舉辦的2025年台北自動化工業大展，聚焦人工智慧、智慧機械與智慧工廠3大領域，展示多元彈性的AI解決方案。

研華將在現場展示與輝達（NVIDIA）合作開發的機器人平台Jetson Thor，為智慧移動、邊緣視覺語言模型（VLM）與人形機器人提供最佳化解決方案。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠透過新聞稿表示，人工智慧與邊緣運算已成為推動製造業數位轉型的核心驅動力，此次參展透過實際應用場景，展現研華在邊緣AI與邊緣運算技術的持續投入與成果。

