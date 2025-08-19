新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

機器人族群9月上市掀高峰，達明機器人預計9月掛牌，而新代（7750）也計畫9月中IPO，掀起族群掛牌熱潮。

新代科技19日舉行上市業績說明會，透露今年機器人手臂目標銷售1000支，並將與盟立（2464）合作切入機器狗市場，新代負責開發機器狗「小腦」及四足關鍵零件，並與台大及工研院機械所等合作協作機器人，為下一個五年成長布局。

新代科技9月預計上市，由於上半年財報EPS 17.2元，興櫃股價一度衝上900元大關，市值達577億元，獲利能力居機器人供應鏈獲利王寶座，上市動向格外受外界矚目，而他們認為未來類人形機器人未必有人類外貌，但能勝任許多智慧製造工作，支援缺工需求。

新代是台灣工具機控制器及伺服馬達的龍頭供應商，控制器猶如工具機的「大腦」，新代維持高成長原因是主力市場在中國大陸，伴隨大陸製造升級需求業績今年三級跳，但為多元化分散風險，近年新代也朝馬來西亞及印度等市場發展，目前非中國大陸的海外業務營收比重僅5%內，但總監黃芳芷指出，2026年海外市場肯定是成長重點。

黃芳芷表示，新代正與盟立策略聯盟合作機器狗，新代不會做機器人或機器狗整機組裝，他們在未來的「類人形機器人」（包括機器狗等非人形外觀的機器人）中，將主要提供「小腦」關鍵零件，小腦指的是控制單元，負責機器人的運動控制，因為新代的核心競爭力就在於數控系統（numerical control system）。

黃芳芷表示，機器狗具備「可以上、可以下」的功能，非常適合用於監測等用途，新代集團的控制和運動技術，可以應用於讓機器狗實現這種多方向、複雜的移動能力，跟台達電（2308）等同業會朝機器人整機發展不同。

他表示，新代會跟同業有不同合作案，如跟盟立合作機器狗，新代將提供小腦完整解決方案（含四足），其他伙伴負責「大腦」的業務及機械結構，比方開發與環境整合能力，例如視覺功能，並與輝達（NVIDIA）等公司的大型雲端AI平台的連結，新代另外也入股機器人關節製造商盟英科技。

新代表示，機器狗預計2026年上半就會在展現效益，另外。他也補充新代集團目標是營收成長要「優於整個行業」，即使面對大環境挑戰，也力求穩定的市占率增長。

未來新代的成長動能將來自類人形機器人、非中國大陸的海外市場、AI智慧製造，開發機器人手臂的聯達機器人今年目標銷售1000支機器手臂，未來幾年也將高速成長，黃芳芷表示，目前勤誠（8210）嘉義廠內所有的機械手臂都採用了新代集團旗下聯達智能產品，未來也將一起前進馬來西亞及美國廠，隨台商搶吃國際商機。