中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」
電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，可搭配行動或寬頻等業務，指定方案YouTube Premium個人方案前四個月免費，第五個月起享超值月租優惠179元至合約期滿。
目前台灣大（3045）有影音多享組方案，同時提供Netflix、Disney++、HBOMax、MyVideo與KKBOX等五大影音串流平台，以及自家的MyVideo，可提供各種搭配服務。遠傳（4904）旗下擁有串流平台friDay影音，不過並未搭配資費，而是針對VIP和一般用戶提供Netflix、YouTube Premium和friDay影音的折扣碼。中華電先前也有Netflix(高級版)和Hami Video電視運動館或戲劇館的加價購與資費方案。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言