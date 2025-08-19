中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
中華電信。圖／中華電信提供
電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，可搭配行動或寬頻等業務，指定方案YouTube Premium個人方案前四個月免費，第五個月起享超值月租優惠179元至合約期滿。

目前台灣大（3045）有影音多享組方案，同時提供NetflixDisney++、HBOMax、MyVideo與KKBOX等五大影音串流平台，以及自家的MyVideo，可提供各種搭配服務。遠傳（4904）旗下擁有串流平台friDay影音，不過並未搭配資費，而是針對VIP和一般用戶提供Netflix、YouTube Premium和friDay影音的折扣碼。中華電先前也有Netflix(高級版)和Hami Video電視運動館或戲劇館的加價購與資費方案。

KKBOX 資費 YouTube Netflix Disney+ 中華電

