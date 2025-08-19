新代董座：下一個五年計畫明年啟動 聚焦AI深度融合與智慧製造

新代科技預定8月27日舉行上市前業績發表會，9月底前上市掛牌交易。董事長蔡尤鏗今日接受媒體訪問時表示，公司自創立以來以五年計畫為經營節奏，目前正進入第四個五年計畫的最後一年，並於明年啟動第五個五年計畫規劃。他強調，新代未來將以「智慧製造與AI深度融合」為核心方向，透過控制器、感測器與工業互聯軟體的整合，降低對人力依賴，並打造「任意組合、隨插即用」的模組化產品線，持續推動企業國際化發展。

蔡尤鏗指出，新代自成立以來，每五年皆制定長期規劃，幫助團隊清楚掌握未來方向與核心價值。第一個五年計畫自2006年展開，至今已邁入第四個五年計畫的最後一年，並於今年第2季開始著手規劃第五個五年計畫。他透露，雖然細節仍在規劃中，但大方向已相當明確，即智慧製造與AI的深度融合將成為新代的核心戰略。

蔡尤鏗強調，在技術發展上，新代將持續鞏固控制器的核心優勢，並結合感測器、端的AI與雲端AI，讓機器具備更高智慧化能力。他表示，未來製造業的挑戰之一在於少子化與地緣政治帶來的在地製造壓力，以印度市場為例，雖然人口龐大，但要培養熟練操作工難度極高。因此，自動化與工業互聯軟體的應用，將有助於降低對熟練勞動力及人工管理的依賴，並以標準化的方式提升工廠運營效率。

在此基礎上，新代正推動工業互聯與AI軟體的結合，讓工廠管理可以透過「一次到位」的數位化方式進行，形成開放且彈性的智慧製造系統。他進一步提出公司的產品發展願景——「任意組合、隨插即用」，希望未來無論是新代自身產品，或同業的各式設備，都能透過標準化與模組化設計，實現深度融合，讓製造設備與生產流程更加聰明與彈性。

至於外界關注的營收目標，蔡尤鏗坦言目前仍在規劃中，難以給出精準數字。他強調，在過去每一個五年計畫中，新代的營收增長皆屬必然，雖然挑戰不少，但長期仍維持穩定成長趨勢。

他表示，公司選擇上市，目的不僅在於獲取資金支持，更希望透過資本市場加速營運發展。未來新代除了追求規模成長，也將持續深化技術與市場，並以更快的步伐推動智慧製造與國際化布局，迎向下一個成長階段。

新代稍早公布上半年財報，營收表現亮眼，累計前七月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後純益10.8億元，年增34.1％，每股純益17.2元，尤其毛利率提升站上46%，顯示公司不僅具備強勁的營運體質，也擁有穩定獲利的實力。公司預計於9月底前正式掛牌，精彩可期。