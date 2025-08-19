快訊

民進黨反核文宣「日本案例」遭日媒狠打臉 國民黨：丟臉丟到國際

2025米其林星級餐廳出爐 北市最多星級商圈竟不在東區

批公訴檢察官「像四叉貓一樣」 柯文哲：再關下去我就變成曼德拉

臻鼎子公司鵬鼎拍板擴產！砸人民幣80億元 搶AI應用市場

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

PCB龍頭臻鼎-KY（4958）19日代子公司鵬鼎控股(深圳)股份有限公司公告，董事會已審議通過淮安園區投資計畫，將於2025下半年至2028年投入人民幣80億元(約新台幣335億)擴充高階PCB產能，為快速成長的AI應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、智能汽車、及邊緣AI裝置等多領域的全方位PCB解決方案。

臻鼎先前已表示，因應客戶對高階AI產品的需求持續攀升，2025與2026年資本支出將提高至每年新台幣300億元以上。本次淮安園區投資計畫為集團整體資本支出策略的重要一環，預計投入人民幣80億元興建兩座新廠房並添購先進設備，主要用於擴充MSAP、HDI、HLC等高階產能，以滿足客戶對高層數、高精密佈線PCB的中長期需求。

臻鼎指出，AI伺服器(包含GPU與ASIC平台) 及光通訊領域訂單動能顯著增強，未來貢獻將持續增加。因此，除淮安園區投資計畫外，公司同步推進泰國巴真府園區與高雄園區建設，積極布局AI 算力成長所需的關鍵產能。

臻鼎強調，淮安園區的產能擴充將進一步發揮One ZDT整合優勢，串聯高階製程、跨產品線及跨區域的資源配置能力，不僅將有效提升公司高階PCB的產能布局與技術深度，也將深化與全球領先AI應用大廠的合作關係，持續鞏固臻鼎在全球PCB市場的領導地位。

AI PCB 臻鼎 光通訊 資本支出

延伸閱讀

台股創高拉回整理 下跌129點收24,353點 台積電上漲5元收1,185元

環團籲應以汙染土地等開發新科學園區 苗栗副縣長回應了

再創新高！台股攻上24,551點 PCB族群續強

「PCB之亂」行情能撐多久？網憂隨時反轉：到出第三季財報

相關新聞

美關稅衝擊 工具機大廠瀧澤科技宣布「做四休三」為期3個月

關稅衝擊，工具機大廠瀧澤科技宣布自8月22日起每周五「鼓勵員工集中排休」，等於做四休三，預計實施3個月。公司表示，此舉並...

新代科技瞄準類機器人「小腦」商機 機器手臂今年上看千支

機器人族群9月上市掀高峰，達明機器人預計9月掛牌，而新代（7750）也計畫9月中IPO，掀起族群掛牌熱潮。

中華電信推出 YouTube Premium行動、寬頻「加值多元組合優惠」

電信三雄紛紛推出串流影音與資費綁定，中華電（2412）19日宣布推出YouTube Premium加值服務多元訂閱方案，...

新代董座：下一個五年計畫明年啟動 聚焦AI深度融合與智慧製造

新代科技預定8月27日舉行上市前業績發表會，9月底前上市掛牌交易。董事長蔡尤鏗今日接受媒體訪問時表示，公司自創立以來以五...

台積電2奈米晶圓定價出爐 喊價3萬美元、強調不打折

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）2奈米製程晶圓價格19日首度曝光！根據外媒報導，台積電將2奈米製程晶圓價格訂在約3萬美...

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

美國關稅衝擊，機械業和工具機業衝擊大，但業者也紛紛轉型求生，像是以溫控知名的哈伯精密已轉型朝AI伺服器和半導體產業設備的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。