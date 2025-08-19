TWNIC成立25周年推三大策略 建構數位安全、打造「網路藍勾勾」

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全球網路威脅持續升高與新興科技快速演進也帶動了網路風險。管理台灣網路位址發放的台灣網路資訊中心（TWNIC）19日舉辦25周年策略發布會，未來發展三大核心策略包括「強化資安韌性」、「建構數位信任」以及「深化國際合作」，全面提升台灣網路安全與資安防禦，協助台灣邁向更可信任的數位未來，奠定數位治理與國際參與的基礎，確保全民連網 「點點都信任」。

TWNIC執行長余若凡表示，TWNIC見證並參與了台灣數位生態的成長，更讓「.tw」與「台灣」的網域解析可用率達到100%。當前也面對數位信任、資安威脅與跨境治理的新挑戰，未來全新三大策略，將強化網路安全韌性，確保每個網路節點都能「點點都信任」。

余若凡指出，TWNIC三大策略中，第一將從強化基礎建設韌性著手，推動雲地混合的域名解析架構、預防新型網路攻擊與系統風險，優化並推廣DNSSEC（網域名稱系統安全擴充程式）防止域名紀錄偽造，強化Anycast架構以分散惡意流量和提升域名抗壓性。

其次，TWNIC將升級數位信任與驗證機制，為台灣首個非營利事業提供之公共域名解析服務「Quad 101」強化加密功能，保護使用者隱私及安全；同時推動「綠色域名認證」，協助使用者辨識安全網站，余若凡強調，就像社群網站有個人的身分認證標誌「藍勾勾」，也希望建立域名認證的「綠色認證」；今年開始導入「RegistryLock域名安全鎖」防止域名被惡意竄改，讓台灣用戶安全上網。

第三是持續深化國際合作，積極與國際技術和安全社群交流與合作，以使台灣域名技術和國際接軌，並參與IEFT等國際網路組織的國際標準制定。

