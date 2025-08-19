凌陽創新法說會／搶攻AI商機！eUSB2年底登場 Edge AI布局再升級

快訊

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

IC設計公司凌陽創新（5236）近年來持續深化人工智慧與邊緣運算（Edge AI）領域的布局，鎖定筆電以外的新應用市場，發言人暨執行副總蔡建忠19日表示，第二代AI晶片目前已經量產，第4季會也會推出新產品、eUSB2，量產時間落在第4季末、明年初，且第二顆eUSB2預計在明年下半年進行開發，全力搶攻AI龐大商機。

凌陽創新今日舉行法說會，蔡建忠指出，第1季因客戶擔憂關稅提早拉貨，造成首季營收反而優於第2季，展望下半年，儘管筆電目前受關稅影響不大，客戶仍以急單為主，今年整體下半年會與去年下半年會有一些差異，但不會差太多，但還是要謹慎觀察全球關稅對經濟與筆電產業的影響。

觀察筆電鏡頭市場，蔡建忠認為規格正在明顯升級，500萬畫素與FHD（Human Presence Detection）逐步取代HD，從今年第2季來說，500萬畫素年增59%，FHD年增26%，AI產品年增更高達143%，僅HD呈現下滑，年減30%，預期相關產品會逐步退場，且隨著新應用不斷推陳出新，需要更低功耗、更高效能的edge AI IC。

