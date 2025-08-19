快訊

不敵匯率關稅兩大刀！台中自行車大廠撐不住 公告「年底停業 」

大同人事大風吹！三立電視張榮華接董座 王光祥轉任會長

國家警報響了！ 「4縣市」大雷雨轟1小時

載板因材料漲價吃緊傳聞多 景碩示警不能亂聽市場傳聞追逐

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，各大載板廠商欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎（4958）等看法不同調，不過先前市場資金已先瘋狂追逐台系日系材料商，甚至引發載板也將因缺料供應吃緊，但和事實落差大，對此和碩（4938）集團旗下景碩（3189）今日受邀交易所法說會提及熱門議題時也直言，載板漲價或材料漲價傳聞仍要觀察終端需求是否好，所謂Tglass漲價和載板產業是不同的事情，不能亂聽市場追逐瘋狂議題，應要謹慎看。

景碩指出，載板產業供需仍看各大廠商產能開出、終端需求，和材料端要分開看。

景碩直言，公司看待2026高層數ABF載板可望供需平衡，低層數ABF與BT都仍供過於求和市場部分研究不一樣，主要是觀察到確實AI需要ABF，成長可期待，但須留意廠商都能快速擴廠。GPU、ASIC、FPGA邊緣運算需求都來時，ABF需求快速上升，但供應商都聞到味道擴產。

高階產能方面，景碩也直言，觀察到英特爾主力供應商IBIDEN與欣興都還努力把相關產能轉作非英特爾應用，這等於又釋出產能，因此不認為ABF載板會在2026嚴重供不應求，同時低層數ABF載板應用於PC也不容易供不應求。

ABF 景碩 漲價

延伸閱讀

軟銀將投資英特爾20億美元！每股23美元買普通股 英特爾盤後大漲5%

彭博：川普政府考慮收購英特爾10%股權

川普政府擬入股英特爾 彭博：輝達、超微恐被迫下單

讚「了不起的故事」！川普會見陳立武後改觀 敲定與財經首長繼續談

相關新聞

美關稅衝擊 工具機大廠瀧澤科技宣布「做四休三」為期3個月

關稅衝擊，工具機大廠瀧澤科技宣布自8月22日起每周五「鼓勵員工集中排休」，等於做四休三，預計實施3個月。公司表示，此舉並...

台積電2奈米晶圓定價出爐 喊價3萬美元、強調不打折

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）2奈米製程晶圓價格19日首度曝光！根據外媒報導，台積電將2奈米製程晶圓價格訂在約3萬美...

軟銀將投資英特爾 台積電壓力來了？業界這樣看

外電報導，軟銀將投資英特爾20億美元，可望為英特爾業務與晶圓代工布局注入活水，也引發外界關注和台積電（2330）的競爭與...

AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

DIGITIMES今日發布調查報告指出，四大CSP (雲端服務供應商) 亞馬遜(Amazon)、Alphabet、微軟(...

AI伺服器網通營收首度超越iPhone在內消費產品 鴻海轉型開花結果

鴻海（2317）靠著組裝上億支iPhone躍升為全球科技製造巨擘，但如今主要業務已不再靠蘋果（AAPL），而在AI熱潮下...

美關稅衝擊下 工具機廠商謀轉型 紛切進AI和半導體

美國關稅衝擊，機械業和工具機業衝擊大，但業者也紛紛轉型求生，像是以溫控知名的哈伯精密已轉型朝AI伺服器和半導體產業設備的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。