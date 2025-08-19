載板因材料漲價吃緊傳聞多 景碩示警不能亂聽市場傳聞追逐

日本供應商擴廠緩慢使上游材料缺貨干擾ABF載板出貨議題持續受關注，各大載板廠商欣興（3037）、景碩（3189）、臻鼎（4958）等看法不同調，不過先前市場資金已先瘋狂追逐台系日系材料商，甚至引發載板也將因缺料供應吃緊，但和事實落差大，對此和碩（4938）集團旗下景碩（3189）今日受邀交易所法說會提及熱門議題時也直言，載板漲價或材料漲價傳聞仍要觀察終端需求是否好，所謂Tglass漲價和載板產業是不同的事情，不能亂聽市場追逐瘋狂議題，應要謹慎看。

景碩指出，載板產業供需仍看各大廠商產能開出、終端需求，和材料端要分開看。

景碩直言，公司看待2026高層數ABF載板可望供需平衡，低層數ABF與BT都仍供過於求和市場部分研究不一樣，主要是觀察到確實AI需要ABF，成長可期待，但須留意廠商都能快速擴廠。GPU、ASIC、FPGA邊緣運算需求都來時，ABF需求快速上升，但供應商都聞到味道擴產。

高階產能方面，景碩也直言，觀察到英特爾主力供應商IBIDEN與欣興都還努力把相關產能轉作非英特爾應用，這等於又釋出產能，因此不認為ABF載板會在2026嚴重供不應求，同時低層數ABF載板應用於PC也不容易供不應求。