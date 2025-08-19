研華強攻邊緣AI 自動化大展聚焦智聯未來

快訊

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

全球物聯網智能系統與嵌入式平台領導廠商研華（2395）將於2025年台北自動化工業大展以「智聯未來，共創邊緣AI無限可能」為主題，聚焦「人工智慧」、「智慧機械」與「智慧工廠」三大領域，展示多元彈性的AI解決方案。研華也將在現場展示與輝達（NVIDIA）合作開發、並享有「機器人超級大腦」美譽的的 Jetson Thor平台，該方案結合高效能 MIC-743 Edge AI 平台，為智慧移動、邊緣視覺語言模型（VLM）與人形機器人提供最佳化、小巧且堅固的解決方案，為各式前端應用奠定穩定基礎。

研華亞太暨海外新興市場區域總經理張敏忠表示：「人工智慧與邊緣運算已成為推動製造業數位轉型的核心驅動力，此次參展正是延續研華2025品牌宣言『Edge Computing & WISE-Edge in Action』的實踐行動，透過實際應用場景展現我們在Edge AI與邊緣運算技術的持續投入與成果，並與輝達（NVIDIA）、偲倢科技、威剛、雙肩科技、智電、頑碼、佳研智聯及微軟等產業夥伴攜手合作，齊力推動 AI在百工百業的創新應用與製造現場的落地實踐。展望未來，研華將持續深化與多元產業夥伴的戰略合作，推動高效能且低延遲的 AI 解決方案，協助產業實現智慧升級與創新轉型，驅動永續發展。」

此次展覽中，研華與合作夥伴聯合共同聚焦三大核心主題方案，全面展現邊緣智能驅動下的產業創新動能。

ㄧ、人工智慧：NVIDIA Jetson AGX Thor 新登場，釋放 AI 極致效能 / 次世代 GenAI AMR 解決方案 / 智農雙驅動：引領畜水產革新 / No-Code 佈署邊緣 GenAI 產業應用 / 邊緣佈署 LLM 推動即時智慧決策 / AI 驅動廠端智能安全系統 / 邊緣AI伺服器解決方案 / AI 與邊緣運算雙引擎，開啟企業智慧新篇章。

二、智慧工廠：數位永續雙轉型，賦能產業創新與升級 / AI 智慧診斷絕緣老化，守護高壓電力安全 / 高算力機房設施環境監測與控制 / 永續製造之生產數位化方案 / AI 智慧倉儲解決方案。

三、智慧機械：AMC Expert 運動控制器解決方案、先進半導體高速影像擷取方案。

