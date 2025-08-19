台灣大前進馬祖 以AI落實科技教育、讓科技種子偏鄉扎根

為縮小城鄉數位落差，讓孩子公平接觸新科技，台灣大哥大（3045）多年來將最新AI、機器人、無人機等科技資源帶進偏鄉，今年在馬祖介壽國小、苗栗大南國小、彰化陸豐國小舉辦「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」，由45位台灣大哥大志工組隊前往偏鄉，為當地孩子們策畫3天的暑期營隊，並於營隊結束後啟動第二階段為期1年的「在地師培計畫」，首度攜手建中機研社導入PINBO機器人，伴孩童「玩中學」，培養AI科技素養，9年培育萬名孩童，讓科技種子偏鄉扎根發芽。

台灣大哥大「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」來到馬祖南竿，與連江縣教育處共同合作舉辦為期三天兩夜的科技營隊，連江縣縣長王忠銘表示，感謝台灣大基金會將AI與機器人科技帶進馬祖，也將科技教育資源延伸到偏遠的島嶼，對馬祖孩子們的教育發展意義非凡。

連江縣政府教育處處長王禮民今日親自參與「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」成果發表會，看到孩子們親手組裝機器人、從營隊中學會團隊合作與問題解決的能力。

王禮民表示，科技教育不該是距離遙遠的名詞，而是每一位孩子都能實際觸碰、親自體驗的學習機會，馬祖的小朋友過去較少有機會接觸無人機等新科技，透過與台灣大基金會的合作，我們看到孩子從害怕到好奇、從觀望到投入，這樣的學習轉變正是教育最動人的力量。

王禮民表示，台灣大將最新的AI與科技教育資源帶進馬祖，讓偏鄉學童也能在暑假期間接觸無人機與機器人等實作課程，在孩子心中種下科技的種子，為他們未來的學習與發展打下良好基礎，科技教育的推廣需要更多這樣扎根式的投入，期盼未來有更多合作機會，一起為孩子們打造平等且多元的學習環境，未來也持續引進科技教育，像是5G數位學習等。

近年連江縣政府也積極將各類無人機新科技應用在智慧政府等應用，投入在消防及救災等，同時投入漁業觀察、分析，避免漁業對環境造成傷害等。

台灣大哥大永續品牌公關副總兼基金會執行長劉麗惠，今年在馬祖介壽國小等舉辦「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」，是台灣大計畫執行以來第40所學校，九年來從寫程式、玩遊戲，到寫程式驅動自有車，現在學習更加多元，導入AI無人機，攜手建中機研社導入PINBO機器人，為孩童設計「攻城投石器」挑戰。

劉麗惠說，透過有趣、好玩課程，每年創新並往下延伸，讓小朋友可以從玩中學、做中學，持續學習累積科技能力，20年後可以加入台灣大哥大。

今年台灣大哥大「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」來到台灣離島地區——馬祖南竿介壽國小。孩子們首次挑戰無人機飛行與立體空間操作，雖然一開始不熟悉方向感與控制節奏，但每一位孩子都不放棄，不斷嘗試修正飛行路線，只為在障礙賽中成功穿越、奪下高分，過程中展現出堅持與團隊合作精神。在AI課程中，學生們透過Azure OpenAI進行生成式創作，將腦海中奇幻的畫面化為具象圖像。

一位參與營隊的小朋友說「我本來以為組裝機器人很難，沒想到我做的投石器竟然可以打到對面的城牆！」，從難以想像到興奮地分享他的成果，在多次調整機構設計與編寫程式後，成功打造出屬於自己的機器人。

不少孩子靈感豐富，會主動請志工幫忙整理語言、匯入指令，創作出獨特創意想法。志工們坦言：「我們以為是來教小朋友，結果反而被他們啟發，開始思考更多以前沒想過的可能。」

今年亮點之一，導入建中機研校隊設計的PINBO機器人「攻城投石器」任務。孩子們需從零開始動手組裝出兩台能攻擊對方城池的投石器，不同於過去有標準答案的課程，這次的任務沒有制式做法，每位學生都必須自己思考機構結構、程式控制與投擲策略。

比賽過程中，不少孩子腦筋動得比志工還快，會主動調整結構與參數，強化投射效率，讓志工們驚呼：「怎麼這麼聰明！」。營隊最後，台灣大哥大基金會特別將共10台PINBO機器人捐贈給參與的三所學校，鼓勵學校延續教學成果，讓學生自由創作、發展屬於自己的載具設計，讓這場科技啟蒙的火種不斷延續。

自2017年起，台灣大基金會深入馬祖、苗栗、彰化等地小學舉辦暑期科技營隊，近幾年更持續優化營隊課程設計，融入AI工具，今年專案也正式更名為「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」，將最新科技資源帶入偏鄉。

今年「Hi-Tech Fun偏鄉玩科技」首度與建中機研校隊合作，引入專為STEAM與AI跨域教育設計的程式學習機器人PINBO，融合機構設計、物理、數學與程式，營隊中，為孩童設計「攻城投石器」挑戰，透過模組化機器人與圖像化編程，讓學生以實作方式快速理解機器人原理與抽象概念，讓孩子們不僅動手組裝、編寫程式，啟發對工程的樂趣。課程同時也結合無人機飛行、Azure OpenAI生成創作與AI素養教學；並捐贈機器人予學校延續成果，縮小城鄉數位落差、翻轉偏鄉孩童未來。

台灣大表示，科技教育不能只是城市孩子的特權，台灣大希望透過企業與教育現場的協作，讓每一位孩子都有機會接觸新的科技應用，成為孩子們開啟未來大門的鑰匙。特別是今年與建中機研社合作，設計寓教於樂的創新教案，讓孩子在遊戲中理解科技，培養自主學習與創造能力，並鼓勵老師持續開課，讓學習延續至課堂與日常，致力推動科技教育公平普及。

此外，面對AI世代，台灣大認為應從小培養AI科技素養，讓孩子理解AI是工具，能輔助生活與學習，但不應迷信或盲目依賴。教導他們AI不具有人類情感或價值判斷能力，使用時需有理性思考，這也是本次營隊教學中重要的一環。

台灣大自2017年來已成功舉辦32場實體營隊、6場線上程式課程，累計612位志工參與教學，帶領1,094位孩童進入AI與程式學習的領域。成功培育157位在地師資，各地自主開課674堂，累計受惠學生達11,275人次，讓科技種子在偏鄉持續生根發芽。