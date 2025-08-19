台積電2奈米晶圓定價出爐 喊價3萬美元、強調不打折

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）2奈米製程晶圓價格19日首度曝光！根據外媒報導，台積電將2奈米製程晶圓價格訂在約3萬美元（約新台幣90萬元），比目前3奈米製程高出55～66％，並強調「不打折、不議價」，彰顯其在先進製程領域的技術領先與定價權。

消息指出，台積電預計2026年全面量產2奈米晶片，初期良率約六成，其中SRAM良率更達九成，已符合量產條件，並推行「溢價聯盟」戰略，對所有客戶實行統一定價。新製程在相同功耗下效能可提升10％至15％，對AI、高效能運算（HPC）、伺服器與行動裝置等應用極具吸引力。

市場研究機構Creative Strategies執行長Ben Bajarin分析，台積電對蘋果供應的3奈米晶圓價格已漲至每片1.8萬美元，十年間翻漲三倍，顯示台積電在先進製程上的強大定價能力。相較之下，三星雖良率僅約40％，但以低價策略搶下特斯拉價值23兆韓元的代工訂單，展現價格與交付彈性。業界認為，蘋果、Meta等大客戶未來可能也會將部分訂單交給三星，以分散風險。

業內人士直言：「台積電正以高價、高品質策略鞏固AI與HPC核心客戶忠誠度，而三星則靠低價和快速交付尋找突破口。」2奈米世代的競爭，將同時考驗技術實力、價格策略與長期合作關係。

至於台積電今日股價，開盤報1180元，盤中最高觸及1185元、最低1175元，目前暫報1185元，股價表現相對平穩。