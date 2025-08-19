美關稅衝擊 工具機大廠瀧澤科技宣布「做四休三」為期3個月

關稅衝擊，工具機大廠瀧澤科技宣布自8月22日起每周五「鼓勵員工集中排休」，等於做四休三，預計實施3個月。公司表示，此舉並非無薪假，而是「為養精蓄銳、秣馬厲兵，為將來景氣回升做準備」。

據了解，從美國總統川普掀起全球關稅戰之後，工具機業「做四休三」逐步發酵，不過因多數是未上市的廠家，規模較小，相關資訊揭露較慢。

瀧澤科技在台灣成立52年，受關稅衝擊甚鉅。公司表示，面對全球經濟波動與匯率變化的挑戰，宣布啟動「營運效能優化專案」，重點措施之一為推動「員工特休集中管理計畫」，考量部分同仁因業務繁忙而無法充分利用特休假，且讓生產工作能順暢及管理，公司鼓勵並統一安排部份員工於8月22日起每周五集中排休，預計實施3個月。

瀧澤科技強調，此舉不僅能讓員工獲得更完善的休假保障，也能讓公司在管理上更具彈性，進而提升整體營運效能。

台中市勞工局表示，公司鼓勵員工以特休休假或是預借員工休假，並非實施減班休息，只要不違法勞基法「工資未全額給付」就不算違法，廠家也不會通報勞工局，勞工局目前未接獲相關投訴，將持續關注類似情況。

勞工局指出，依照勞動部今年8月18日公布減班休息統計資料，台中市實施減班休息家數為43家次、實施人數為969人，其中受美國關稅影響，實施減班休息為33家次、實施人數為891人。實施減班休息行業前三名分別為製造業中的機械設備製造業、其他運輸工具及其零件製造業、金屬製品製造業等行業。