幕後／李四川鬆口YES I DO表態 背後靠高民調撐底氣

直播／2025《台灣米其林指南》開獎！「7城」摘星隊伍首度共列評選

美軍披露 500台灣軍人參與今年「北方打擊」演習

台積電全球布局 近年獲美德日中政府補助1422億元

中央社／ 新竹19日電

台積電擴大海外布局，獲得美國、德國、日本和中國等政府補助支持，今年上半年獲得新台幣671.28億元政府補助，近1年半累計獲得政府補助金額達1422.92億元。

據台積電財報資料顯示，台積電子公司TSMCArizona、ESMC、JASM及台積電南京等，因在美國、德國、日本及中國設廠營運，取得當地政府補助款，主要用於補貼不動產、廠房及設備購置成本，以及建造廠房與生產營運所產生的部分成本與費用。

台積電今年第1季取得351.49億元政府補助，第2季再取得319.79億元政府補助，累計上半年取得671.28億元政府補助，加計2024年取得751.64億元補助，台積電近1年半累計取得政府補助達1422.92億元。

台積電指出，TSMC Arizona、ESMC、JASM及台積電南京等台積電子公司分別與當地政府簽署補助合約，合約內容包含應遵守的建廠時程及其他條件。另TSMC Arizona得針對符合資格的投資，申請投資金額的25%作為投資補助。

台積電美國亞利桑那州第1座晶圓廠於2024年第4季量產4奈米製程，第2座晶圓廠完成建設，將量產3奈米製程，正加速量產進度，第3座晶圓廠預計採用2奈米和A16製程，已開始動工。台積電規劃在亞利桑那投資1650億美元，建置6座晶圓廠、2座先進封裝廠和1間研發中心。

台積電在日本熊本第1座晶圓廠於2024年底量產，第2座特殊製程晶圓廠營造工程將於今年稍晚展開，取決於當地基礎設施就緒情況。

台積電德國德勒斯登廠去年8月動土，總裁克伊區日前表示，團隊當前重點是建立回收水系統、氣體與化學品供應等基礎設施。這座廠預計2027年量產，供應歐洲汽車與工業市場。

台積電 晶圓廠

