鴻海與諾貝爾視光科技 攜手推動智慧醫療

隨著人工智慧與醫療科技的深度融合，智慧醫療已逐步重塑全球健康照護模式。諾貝爾視光科技與鴻海（2317）舉行「未來之眼：AI科技引領視覺醫療革命」合作簽約記者會，雙方正式簽署合作備忘錄，宣布將在三大關鍵領域展開深度合作，涵蓋：以AI Agent賦能的眼底影像分析系統、近眼顯示技術（Near-Eye Display, NED）於視覺舒適度的臨床應用研究，以及跨領域數位健康產業聯盟（HiMEDt）合作推動，攜手推動台灣視覺醫療邁向智慧化與國際化。

為推動智慧健康產業的跨域整合與創新應用，諾貝爾視光科技已於2024年底正式加入「台灣數位健康大聯盟」（Harmony in Medical and Technology, HiMEDt）。該聯盟由鴻海科技集團與工業技術研究院共同發起，致力於串聯醫療、資通訊與電子科技等領域夥伴，打造具備實證能力與落地推動力的數位健康產業生態系，攜手推動台灣數位健康產業升級與場域優化。

諾貝爾視光科技與鴻海科技集團聯手打造全新視覺健康照護模式，導入由AI Agent驅動的眼底影像智慧分析系統。不同於僅限於影像判讀的傳統模型，AI Agent承擔臨床任務輔助角色，具備自主感知、推理與行動能力，能即時完成視網膜病灶偵測、風險分級、初步診斷與推薦處置方案。

此次合作將AI Agent深度整合至CoDoctor Eye「手持式智慧影像擷取儀與影像管理平台」，並串接遠距診療系統，實現「AI Agent先行處理、醫師最終決策」的高效率人機協作流程。AI Agent不僅能協助偏鄉即時完成初篩與判讀任務，更可同步指引患者進一步就醫，真正實踐任務導向、端到雲的智慧醫療模式。未來計畫將部署於全台25家諾貝爾眼科診所，加速推進眼底病變早期篩查，打造全民可及、精準可擴展的智慧視覺照護體系。

面對擴增實境（AR）與智慧眼鏡等應用快速發展趨勢，雙方看好「近眼顯示技術」於視覺醫療領域的應用潛力，計畫展開跨域研發合作。將結合光學設計、視覺科學、顯示技術整合等核心能力，聚焦於眼視光學（Ophthalmology）與驗光醫學（Optometry）的臨床研究，深入探討視覺舒適度、長時間使用影響等關鍵議題，並同步進行臨床應用實證，為未來智慧穿戴與視覺健康產業奠定基礎。

諾貝爾視光科技董事長陳美齡醫師表示：「我們十分榮幸與鴻海科技集團攜手合作，結合其在全球科技創新上的領導優勢，將大幅推動眼科醫療的智慧升級，讓AI視覺照護技術真正落實於臨床場域。」

鴻海科技集團B事業群暨數位健康總經理姜志雄指出：「本次合作是科技與醫療整合的里程碑。透過結盟具備專業臨床經驗與視光技術的諾貝爾視光科技，我們正實踐讓AI技術真正走進診間、深入人群的願景。雙方攜手推動的智慧視覺照護模式，不僅具備可規模化部署的潛力，更透過AI與遠距診療的融合，為台灣數位健康產業開拓全新的應用場景與發展機會。」

諾貝爾視光科技總經理張朝凱教授也強調：「這是台灣眼科產業邁向跨境智慧醫療的一大突破，也是視光醫療與高科技產業深度結合的重要里程碑。此次合作不僅強化雙方的技術實力，更象徵智慧醫療新世代的來臨。」

未來，雙方將持續拓展合作層面，推動技術落地與應用深化，共同打造兼具臨床價值與全球影響力的視覺健康新典範。