軟銀將投資英特爾 台積電壓力來了？業界這樣看

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
台積寶山研發中心一景。記者尹慧中攝影
外電報導，軟銀將投資英特爾20億美元，可望為英特爾業務與晶圓代工布局注入活水，也引發外界關注和台積電（2330）的競爭與合作關係。業界則分析，從先進製程投資來看，20億美元杯水車薪，台積電一年資本支出已達預計400億美元且多數用於先進製程，後續關注英特爾資本支出是否谷底反彈。

英特爾先前已預告今年資本支出僅180億美元，明年資本支出不高於今年，最低保守為設備例行維修90億美元，也使得半導體設備復甦再增添不確定，英特爾畢竟為全球前三大半導體投資大廠。

研究機構推測，全球半導體今年資本支出成長，將依靠台積電、美光來支撐年成長，若扣除此二家大廠，全球半導體資本支出恐轉為年衰退10%。

Semiconductor Intelligence分析，2024年全球半導體產業的資本支出為1,550億美元，較2023年的1,680億美元下降5%。對於2025年，SI預測將年成長3%，達到1,600億美元。

該機構分析，2025年全球半導體產業資本支出年成長主要由兩家公司推動。台積電預計將資本支出年成長約34%，至380億美元至420億美元之間，而美光預估在截至8月的2025財年將資本支出則將估計年成長73%，至140億美元。

除去上述兩家公司，該機構分析，2025年全球半導體總資本支出將比2024年減少120億美元，即10%。

該機構分析，全球資本支出最大三家公司中有兩家計劃在2025年大幅減少資本支出其中英特爾估計年減少20%，三星估計年減少11%。

台積電 資本支出

