軟銀將投資英特爾 台積電壓力來了？業界這樣看
外電報導，軟銀將投資英特爾20億美元，可望為英特爾業務與晶圓代工布局注入活水，也引發外界關注和台積電（2330）的競爭與合作關係。業界則分析，從先進製程投資來看，20億美元杯水車薪，台積電一年資本支出已達預計400億美元且多數用於先進製程，後續關注英特爾資本支出是否谷底反彈。
英特爾先前已預告今年資本支出僅180億美元，明年資本支出不高於今年，最低保守為設備例行維修90億美元，也使得半導體設備復甦再增添不確定，英特爾畢竟為全球前三大半導體投資大廠。
研究機構推測，全球半導體今年資本支出成長，將依靠台積電、美光來支撐年成長，若扣除此二家大廠，全球半導體資本支出恐轉為年衰退10%。
Semiconductor Intelligence分析，2024年全球半導體產業的資本支出為1,550億美元，較2023年的1,680億美元下降5%。對於2025年，SI預測將年成長3%，達到1,600億美元。
該機構分析，2025年全球半導體產業資本支出年成長主要由兩家公司推動。台積電預計將資本支出年成長約34%，至380億美元至420億美元之間，而美光預估在截至8月的2025財年將資本支出則將估計年成長73%，至140億美元。
除去上述兩家公司，該機構分析，2025年全球半導體總資本支出將比2024年減少120億美元，即10%。
該機構分析，全球資本支出最大三家公司中有兩家計劃在2025年大幅減少資本支出其中英特爾估計年減少20%，三星估計年減少11%。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言