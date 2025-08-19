AI商機帶動 DIGITIMES：四大CSP今年資本支出逾3500億美元

DIGITIMES今日發布調查報告指出，四大CSP (雲端服務供應商) 亞馬遜(Amazon)、Alphabet、微軟(Microsoft)和Meta於2025年第2季財報會議中，皆樂觀看待未來AI商機。2025年上半四大CSP合計資本支出約1,715億美元，並同步上修全年合計資本支出達3,500億美元以上。展望2026年，四大CSP持續擴大全球投資，但考量公司財務和客戶需求變動，投資立場將轉為穩健，成長幅度將低於前幾年，逐步進入投資穩定期。

2025年第1、2季，亞馬遜、Alphabet和微軟旗下雲端事業合計營收分別為683、744億美元，同時2025年第2季營收年增率上升至近8季最高的23%，顯示生成式AI服務帶動雲端事業行情略為加速。DIGITIMES分析師陳冠榮表示，隨著新算力服務發表、新資料中心陸續完工商用，有望帶動亞馬遜、Alphabet和微軟整體營收逐步成長，加速資本投資轉化為未來營收。

另一方面，亞馬遜、Alphabet、微軟與Meta營收成長加速提升四大CSP投資信心，2025年第1、2季包含租賃資產在內的總資本支出分別為765、950億美元，亞馬遜、Alphabet與Meta持續擴大資本支出金額，年增率達70%以上；然而微軟因基期過高，年增率降為27%。

四大CSP皆樂觀看待未來AI商機，陸續上修2025全年資本支出金額，預計四大CSP合計資本支出金額從3,150~3,200億美元，調整為3,510~3,570億美元，年增率最高達46%，各業者並計劃於2026年擴大投資規模，滿足全球AI服務市場所需。

陳冠榮認為，四大CSP營收成長加速，反映AI商機有望在近幾年內快速擴增，四大CSP將大舉投資搶攻潛在商機，但擴大投資與累積折舊費用的財務壓力急速升溫，四大CSP將轉變為穩健投資立場，同時兼顧公司財務和客戶服務需求，預計四大CSP在2025~2026年投資金額成長幅度將下降，但仍維持高檔水平，全球AI硬體供應鏈的營收成長動力可望延續。

然而國際政經局勢變化迅速，匯率波動已對四大CSP的2025年上半營收產生衝擊，同時預估關稅可能增加未來企業營運成本，雖然短期對四大CSP資本支出計畫影響有限，但值得關注長期變化。