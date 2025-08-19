青年企業家論壇昆山登場 科大訊飛董座分享創業經驗期開拓全球市場
2025兩岸青年企業家菁英論壇暨兩岸青年研學交流活動，日前在江蘇省昆山市舉行。大陸上市公司科大訊飛董事長劉慶峰在主題演講中表示，希望人工智慧可以成為兩岸交流合作的新橋梁，並期待青年一起打拚，開拓全球市場贏得未來。
這次活動由兩岸企業家峰會主辦，主題是「匯聚青創力，鏈就新未來」，兩岸青年企業家代表與來自台灣的大學生等450多名貴賓，15日參加活動。
兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、兩岸企業家峰會臺灣方面理事長劉兆玄，與大陸國台辦副主任潘賢掌和全國台企聯會長李政宏等人受邀出席開幕式；江蘇省委台辦主任練月琴與昆山市委書記陳麗豔，昆山市長范建青等人也參加活動。
為了讓兩岸青年掌握人工智慧帶來的發展機會，主辦方邀請大陸智慧語音與人工智慧上市公司－科大訊飛董事長劉慶峰，和紡織業台商旭榮集團執行董事黃冠華發表主題演講。
劉慶峰分享了創業經歷、語音辨識等持續創新技術、利用AI技術賦能其他行業等。他希望，人工智慧可以成為兩岸交流合作的新媒介，兩岸青年可以合作開拓全球市場。
黃冠華則結合企業在大陸快速發展的經歷，深刻剖析AI對傳統產業的全新應用，強調擁抱AI就是擁抱未來。
現場還針對兩岸青年的創業需求，舉辦訪談。有來自食品、電子資訊、醫療等領域的六位兩岸青年企業家，各自分享創業初衷、曾經遭遇的失敗，以及創業成功秘訣。他們認為，面對不斷變化的國際形勢，大陸因擁有龐大的市場、完備的供應鏈，為兩岸青年提供了創新創業的機會
郭金龍期待兩岸青年多交往、多交朋友。劉兆玄也表示，青年身處百年未遇的巨變時代，其中蘊藏的機會更大，他告訴從台灣到現場的台灣大學生說，走出校門，挑戰和困難肯定不會少，要從中汲取成長養分，兩岸企業家峰會也會成為堅實的後盾。
當天還舉辦兩岸青年實習就業創業合作平台簽約、昆山台商發展基金與台企簽約等成果發布活動，並舉辦「人工智慧+具身智慧（機器可與環境互動並學習）」、「電子資訊+智慧網聯汽車」、現代服務業三場兩岸青年企業家交流分享對接會。
