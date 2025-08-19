聽新聞
付費參與陸市場 輝達晶片恐漲價

聯合報／ 記者林薏茹／台北報導
輝達可能醞釀調漲H20晶片價格百分之十八以守穩毛利率。路透
輝達為取得ＡＩ晶片銷陸許可，同意將銷售至中國大陸市場H20晶片營收的百分之十五上繳至美國政府。業界認為，輝達可能醞釀調漲H20晶片價格百分之十八以守穩毛利率。法人認為，此舉恐進一步壓縮鴻海旗下ＡＩ伺服器代工協力廠獲利空間。

深水資產管理公司共同創辦人蒙斯特日前發表報告稱，輝達執行長黃仁勳與美國總統川普的協議，開啟「付費參與」（pay-to-play）中國市場的全新模式。

「不會拖太久」 邢泰釗：加速偵辦台積洩密案

台積電二奈米洩密案正由台灣高等檢察署偵辦，檢察總長邢泰釗表示，基於偵查不公開，他不便針對此案做任何評論，不過任何涉及國家...

