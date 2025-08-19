聽新聞
付費參與陸市場 輝達晶片恐漲價
輝達為取得ＡＩ晶片銷陸許可，同意將銷售至中國大陸市場H20晶片營收的百分之十五上繳至美國政府。業界認為，輝達可能醞釀調漲H20晶片價格百分之十八以守穩毛利率。法人認為，此舉恐進一步壓縮鴻海旗下ＡＩ伺服器代工協力廠獲利空間。
深水資產管理公司共同創辦人蒙斯特日前發表報告稱，輝達執行長黃仁勳與美國總統川普的協議，開啟「付費參與」（pay-to-play）中國市場的全新模式。
