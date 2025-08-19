聽新聞
鴻海攜手軟銀 在美建資料中心

聯合報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。圖／聯合報系資料照片
鴻海。圖／聯合報系資料照片

鴻海董事長劉揚偉昨天證實，旗下美國俄亥俄州廠區賣給日本軟體銀行，雙方還將攜手成立一家合資公司，聯手生產人工智慧（ＡＩ）伺服器與模組化的資料中心，作為推進美國星際之門計畫的一部分。

電電公會昨天舉行理監事會，身兼電電公會理事長的劉揚偉與會時受訪表示，鴻海俄州廠區被雙方認為是合適的選址，雙方合作的準備工作已展開超過半年，ＡＩ資料中心需要電力、需要場地，抓緊時間也非常重要，因此，在這些綜合因素考量之下，俄州廠區是一個非常合適的地方。

劉揚偉笑說，「現在各位去看鴻海的俄州廠區，如今的樣貌已與先前不太一樣了。」他指出，俄州廠區的場地與廠區設備由軟體銀行全數擁有，然後鴻海與軟體銀行成立合資公司，各持股一半，雙方將聯手生產與經營ＡＩ伺服器與模組化資料中心設備。

合資公司方面，中國大陸國家市場監督管理總局已經在七月批准鴻海與軟體銀行在美國設立一家合營企業。根據申報，鴻海與軟銀四月簽署協議，將在美國成立一家合營企業，生產伺服器與模組化資料中心，雙方各自持有百分之五十股份。

星際之門計畫是由OpenAI和甲骨文主導的超大型ＡＩ基礎建設案，預算高達五千億美元，將從德州開始，在美國興建十座資料中心，目標是打造全球最大ＡＩ資料中心群。軟銀是這項計畫的推手之一，外傳鴻海已拿下甲骨文資料中心的ＡＩ伺服器訂單，而鴻海攜手軟銀，被視為推進星際之門計畫的一部分，鴻海也將持續擴大ＡＩ伺服器的市占率。

鴻海八月初代子公司公告處分在美國俄亥俄州（FOH）的廠房與土地。產業人士表示，此次資產處分旨在活化俄州Lordstown廠區資產，聚焦ＡＩ資料中心，特別是模組化架構布局，延續與東元策略聯盟，並因應美國強勁ＡＩ需求，加速ＡＩ伺服器與資料中心建置。

知情人士表示，這次鴻海處分廠房面積達六○四萬平方公尺，比鴻海德州休士頓新廠用地大六倍；總交易金額三點七五億美元（約台幣一一二點三億元），處分利益一點七億美元（約台幣五十點九億元）。

美國 德州 鴻海 甲骨文 軟體銀行

延伸閱讀

相關新聞

「不會拖太久」 邢泰釗：加速偵辦台積洩密案

台積電二奈米洩密案正由台灣高等檢察署偵辦，檢察總長邢泰釗表示，基於偵查不公開，他不便針對此案做任何評論，不過任何涉及國家...

付費參與陸市場 輝達晶片恐漲價

輝達為取得ＡＩ晶片銷陸許可，同意將銷售至中國大陸市場H20晶片營收的百分之十五上繳至美國政府。業界認為，輝達可能醞釀調漲...

鴻海攜手軟銀 在美建資料中心

鴻海董事長劉揚偉昨天證實，旗下美國俄亥俄州廠區賣給日本軟體銀行，雙方還將攜手成立一家合資公司，聯手生產人工智慧（ＡＩ）伺...

台積電美國新廠開始賺錢了！公司完整回應來了

台積電（2330）財報已顯示，首度認列TSMC Arizona 64.47億元投資收益。引發外界關注美國新廠獲利關鍵，對...

過去4年虧損近400億元的台積電亞利桑那州廠 上半年正式轉盈

台積電亞利桑那州廠（ TSMC Arizona）4年累計虧損近400億元的情況，隨著第一廠於去年第4季放量交貨，今年上半...

新竹地檢署攜手竹科業者與公會 共築營業秘密防護網

面對全球高科技產業激烈競爭，新竹科學園區管理局、法務部及新竹地檢署與竹科同業公會今日表示，多方將聯手合作，打造營業秘密保...

