輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達為取得AI晶片銷陸許可，同意將銷售至大陸市場H20晶片營收的15％，上繳至美國政府。業界傳出，因應與美國政府「分潤」導致成本增加，輝達有意醞釀調漲H20價格18%，以守穩毛利率。

法人認為，輝達可能調漲H20售價，且調漲幅度高於「分潤成數」，意味輝達要將成本轉嫁給大陸AI伺服器供應鏈，代工廠壓力恐最沈重，台廠中，英業達（2356）、神達等都與大陸雲端大廠有業務往來，獲利空間遭壓縮。其中，英業達長期深耕大陸雲端市場，打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，目前出貨主要形式為L10（機櫃組裝與測試）及L11（伺服器整合與機架布建）。

深水資產管理公司Deepwater Asset Management共同創辦人蒙斯特16日發表研究報告指出，輝達執行長黃仁勳與美國總統川普的協議，開啟「付費參與」（pay-to-play）中國大陸市場的全新模式。

蒙斯特認為，輝達毛利率大致不受影響，應能將營收分潤的成本轉嫁給大陸客戶，若要維持毛利金額，得將H20的價格調漲18%。

蒙斯特認為，美國政府分潤H20銷售中國大陸市場的15%營收，也適用於新調漲的價格，這是計算輝達毛利率較為棘手的部分。但他指出，雖然輝達毛利率將略為下滑，但投資人會聚焦毛利金額，而非毛利率，這屬於外部政治壓力的影響。

華爾街原預估，輝達明年毛利率將達71%，但為轉嫁成本、保住毛利率，H20售價若調漲18%，假設H20占輝達總營收占比為15%，將導致輝達整體毛利率從71%小幅下滑至69.3%。

業界原預期，若輝達、超微與美國政府達成的「抽成」協議順利定案，將有助提振兩家晶片大廠拓展大陸市場AI晶片的銷售動能，與大陸雲端巨頭往來密切的AI伺服器代工廠，包括英業達及神達等營運將同步受惠。

輝達可能漲H20價格，法人憂恐墊高伺服器代工廠購料成本，雖然代工廠通常會將晶片成本轉嫁終端客戶，但議價空間恐因此縮小，壓縮代工廠獲利空間，甚至可能影響終端客戶採購意願。