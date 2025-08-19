公股銀點出炒作科學園區題材風險 台南、高雄房市列警戒區
央行鐵腕打炒房效應發酵，近期又有一家台南地區建商撐到交屋完畢後宣布倒閉。公股銀針對房市較危險警戒區包括原來未合併改制前的台南縣區、高雄縣區、台中海線、部分量體大的重劃區，尤其銀行對這兩年台南、高雄因科學園區題材，忽然大漲50％以上的物件，最為保守。
公股銀高層盤點，未來最容易出現問題的區域包括縣市合併前的台南縣區、台中海線，以及原高雄市以外的高雄縣區推案，尤其台南和高雄這兩年忽然大漲50％以上；雖然有業者反映，過去其他縣市在漲時，高雄都沒漲，有高雄建商說「台中都喊到40幾萬了我們還是賣20幾萬」，現在好不容易可以賣到一坪40萬，卻面臨市場反轉。
行庫主管說，這些區域都是近年炒作科學園區題材，帶動周邊房價水漲船高。
此外，行庫主管指出，針對未來供給量大的重劃區也特別警戒，如新北市新莊區塭仔圳重劃區總面積400公頃，相當於四個新莊副都心的面積總和，由於此區域建商因重劃分回的土地面積大，公股銀也設定承做土建融不能超過一定比率，避免風險集中。
公股銀高層透露，觀察現今的新莊地區，就如同過去淡水重劃區，尤其重劃區土地容積率又高，建商多數蓋大樓，導致量體相當大，而淡水早就被行庫劃定為警戒區。
公股銀高層表示，如果建商都買在量體大的重劃區，就會管制承做土建融比率上限，但若重劃地點很差，除限量以外還會限定某些產品才承做；例如行庫曾對竹南重劃區進行管制，建商蓋透天厝才做，蓋大樓不敢做，即考量當時市場不會接受大樓的相關物件。
至於目前房價趨勢，公股銀高層分析，如果建商是這波打房前買的土地則成本高，雖然營建材料有下降，但工資未降，平均而言造價成本仍高，因此，土地及造價成本高的建商降價不易。
