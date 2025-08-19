劉揚偉談能源 態度中立
電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，能源是攸關全民及產業未來發展的議題，需要足夠的時間由大家一起討論，討論之後達到共識，朝共識推行。
核三延役公投將在本周六（23日）舉行，針對能源議題，劉揚偉昨天以個人身分，發表看法。
劉揚偉強調，對於能源議題，希望不是因為某些產業突然發展迅速，所以「一定要電、立刻就要怎麼樣」，做決策千萬要有足夠的時間去思考清楚。顯示出，劉揚偉在能源議題上，是採取中立態度。
電電公會秘書長林全能指出，對於能源議題，電電公會一直期盼有幾個面向要做到。第一，任何能源的布局都要能夠穩定供電、合理的價格。另外，就是要能因應減碳，適當的營運。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 HTC VIVE Eagle智慧眼鏡5大亮點！AI助理拍照、翻譯菜單、定價15600元
📢 ASUS RT-BE3600M初音未來路由器開箱！Wi-Fi變Wife 「雙老婆」伸觸角天天抱
📢 便宜資費懶人包／4G吃到飽方案特價、5G方案祭399拚了
📢 燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」
📢 免費貼圖來了！超Q峮峮陪你到2026年、這款「終身免費用
📢 ChatGPT升級GPT-5變笨「懷念老朋友」！改回舊版GPT-4o教學在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言