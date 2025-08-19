劉揚偉談能源 態度中立

電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，能源是攸關全民及產業未來發展的議題，需要足夠的時間由大家一起討論，討論之後達到共識，朝共識推行。

核三延役公投將在本周六（23日）舉行，針對能源議題，劉揚偉昨天以個人身分，發表看法。

劉揚偉強調，對於能源議題，希望不是因為某些產業突然發展迅速，所以「一定要電、立刻就要怎麼樣」，做決策千萬要有足夠的時間去思考清楚。顯示出，劉揚偉在能源議題上，是採取中立態度。

電電公會秘書長林全能指出，對於能源議題，電電公會一直期盼有幾個面向要做到。第一，任何能源的布局都要能夠穩定供電、合理的價格。另外，就是要能因應減碳，適當的營運。