騰訊：不需繼續採購H20

輝達H20晶片銷陸禁令解除，近期有消息稱大陸雲端巨頭騰訊因購買H20而遭大陸官方約談。騰訊控股總裁劉熾平近期在第2季財報電話會議上表示，該公司已有足夠的AI晶片來應對未來模型訓練需求，不需要繼續採購H20，且在推理上會轉向非西方的AI晶片。

劉熾平說，「我們也有很多AI推理晶片的選擇。我們正在執行大量軟體改進，以提高推理效率，這樣我們就可以在相同數量的晶片上放置更多的工作負載。」

即便輝達H20和超微MI308已恢復對陸出口，但芯智訊分析騰訊不會繼續採購，原因有四：一是騰訊連續三季明確告訴投資者，不需要更多的GPU，代表騰訊已有強大GPU庫存。

二是騰訊在第1季財報會議上曾透露，其工程團隊正在評估其他類型的AI加速器，不論是ASIC或GPU，並強調有許多方式可滿足不斷擴大的AI推理需求，不必一味依賴西方GPU。

三是騰訊正通過軟體優化來提高原有算力的利用率。

四是大陸官方對輝達晶片安全性存疑使得陸科技大廠將謹慎對待相關晶片的採購。