電電公會擬設海外科學園區 協助會員應戰關稅衝擊
針對美國對等關稅疊加議題，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，美國目前對台灣課徵關稅20%加N，電電公會約3,006家會員，其中有25%會員會受到比較大的影響。
他說，電電公會除了協助會員因應衝擊，也規劃在海外建立「TEEMA科學園區」，協助會員廠商應戰，美國德州會是優先考量地區。
電電公會昨天舉行理監事會議，劉揚偉受訪，釋出以上訊息。
劉揚偉提到，美國對等關稅20%加N，對絕大多數的廠商都有影響，電電公會會員約25%受影響比較大，要跟政府密切合作，希望能夠把對中小企業的影響降到最低。
劉揚偉指出，面對關稅，區域製造是發展趨勢，電電公會會努力在重要的市場或是地區建置科學園區，讓中小型會員廠商能到電電公會設立的實體科學園區去投資設廠，分散生產據點，建立供應鏈韌性的生產。
劉揚偉說，電電公會擬在美國、墨西哥和其他開發中國家建立科學園區，爭取到該國家或鴻海集團能爭取到的最佳條件，提供給園區的會員廠商，德州會是優先考量。
電電公會秘書長林全能說，17大產品範疇中，重機電產品受影響較大，業者期望能透過降稅降低產業壓力，電電公會也會積極與政府合作，舉辦交流會議，提供相關支援配套措施，協助中小企業拓展海外市場。
