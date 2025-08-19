電電公會擬設海外科學園區 協助會員應戰關稅衝擊

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

針對美國對等關稅疊加議題，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日表示，美國目前對台灣課徵關稅20%加N，電電公會約3,006家會員，其中有25%會員會受到比較大的影響。

他說，電電公會除了協助會員因應衝擊，也規劃在海外建立「TEEMA科學園區」，協助會員廠商應戰，美國德州會是優先考量地區。

電電公會昨天舉行理監事會議，劉揚偉受訪，釋出以上訊息。

劉揚偉提到，美國對等關稅20%加N，對絕大多數的廠商都有影響，電電公會會員約25%受影響比較大，要跟政府密切合作，希望能夠把對中小企業的影響降到最低。

劉揚偉指出，面對關稅，區域製造是發展趨勢，電電公會會努力在重要的市場或是地區建置科學園區，讓中小型會員廠商能到電電公會設立的實體科學園區去投資設廠，分散生產據點，建立供應鏈韌性的生產。

劉揚偉說，電電公會擬在美國、墨西哥和其他開發中國家建立科學園區，爭取到該國家或鴻海集團能爭取到的最佳條件，提供給園區的會員廠商，德州會是優先考量。

電電公會秘書長林全能說，17大產品範疇中，重機電產品受影響較大，業者期望能透過降稅降低產業壓力，電電公會也會積極與政府合作，舉辦交流會議，提供相關支援配套措施，協助中小企業拓展海外市場。

關稅 美國 劉揚偉

相關新聞

輝達H20傳漲價18% 恐壓縮英業達、神達等獲利

輝達為取得AI晶片銷陸許可，同意將銷售至大陸市場H20晶片營收的15％，上繳至美國政府。業界傳出，因應與美國政府「分潤」...

Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠

Meta引領全球AI眼鏡創新革命，旗下首款搭載螢幕的AI眼鏡最快9月上市，不僅讓用戶可讀取時間、訊息等重要通知及進行即時...

半導體風雲／東京威力科創社長將來台 台積求償準備中

台積電爆發2奈米機密外洩後，已由台灣高等檢查署介入調查，涉案的台積電員工及前員工被開除或解雇後也遭羈押，因全案進入司法調查，台積電和東京威力科創對此三緘其口。但據調查， 台積電調派專案人員協助檢調進行調查，由於主要協助項目包括審視外洩2奈米晶片製程機密的重要及其價值，消息人士研判，台積電可能在取得檢方相關蒐證證據後，向東京威力科創求償。 據調查，東京威力科創似乎準備安排社長河合利樹於9月初台北國際半導體展專程來台，拜會台積電高層，預料雙方會有重大的談判及敲定重大協議。

公股銀點出炒作科學園區題材風險 台南、高雄房市列警戒區

央行鐵腕打炒房效應發酵，近期又有一家台南地區建商撐到交屋完畢後宣布倒閉。公股銀針對房市較危險警戒區包括原來未合併改制前的...

鴻海攜軟銀 俄州建資料中心 法人看好 AI 伺服器業績可望更上層樓

鴻海集團本月初公告處分位於俄亥俄州的廠房與土地，市場關注買家是誰。鴻海董事長劉揚偉昨（18）日透露，俄州廠區賣給日本軟體...

劉揚偉談能源 態度中立

電電公會理事長暨鴻海董事長劉揚偉昨（18）日表示，能源是攸關全民及產業未來發展的議題，需要足夠的時間由大家一起討論，討論...

