Meta AI 眼鏡價格親民 可望激發買氣

經濟日報／ 記者陳昱翔、編譯易起宇／綜合報導

外媒報導，Meta首款搭載螢幕的AI眼鏡即將問世，功能有望大進化，市場驚艷之餘，更讓人驚喜的是售價可望壓低到800美元起（約新台幣2.4萬元），比市場原先預期至少1,000美元（約新台幣3萬元）便宜約二成，隨著價格更親民，有望激發市場買氣。

彭博分析，Meta相關新品價格可望低於1,000美元，雖然可能犧牲獲利，但也有望達到創造市場接受度的目的，藉此趕在其他對手也推出類似AI眼鏡之前，在市場上搶得先機。

在產品開發階段，Meta預期這款搭載螢幕的眼鏡售價至少要1,000美元，甚至有人認為可能要1,400美元。雖然比先前與雷朋或Oakley合作AI眼鏡售價約200美元至500美元仍貴上不少，但至少會讓想要嘗試擴增實境（AR）的熱衷人士覺得更容易取得。

除此之外，彭博認為，這款AI眼鏡有望被消費者視為是高階智慧手表、iPad、甚至是入門款筆電的替代品，讓這類產品更邁向主流產品。

業界指出，目前市面上的AI眼鏡大多是透過音訊來實現各種AI應用功能，但音訊能提供的資訊相對有限，而且也不如文字訊息詳細且具直覺性，Meta新款AI眼鏡搭載螢幕，顯然更加實用，而且價格也相對親民。

以宏達電（2498）與小米的AI眼鏡為例，二者雖然價格都低於2萬元以下，而且都支援AI功能，但都沒有抬頭顯示器（HUD）功能；換言之，Meta新款AI眼鏡雖然價格較高，但具備的功能也更豐富，因此品牌業者之間聚焦的客群略有不同。

