輝達晶片喊漲 動搖大陸版圖 催動本土替代品需求

輝達同意繳交在大陸銷售H20晶片的15%營收給美國政府，作為取得銷陸許可的條件之際，傳出輝達為降低相關上繳動作對毛利的衝擊，擬調漲H20晶片售價18%，漲幅更甚於上繳幅度。

業界憂心，輝達透過漲價把潛在的成本壓力轉嫁給大陸客戶，雖然有助輝達維護毛利率，但恐因漲價降低大陸客戶的採購意願，更可能成為改變大陸AI晶片市場版圖的導火線。

業界分析，H20是輝達基於前一代Hopper平台打造的降規版AI晶片，專為大陸市場設計，其算力僅為常規版H100的14%左右，頻寬與連網速度均受限制，但因記憶體性能表現優異，先前獲得眾多大陸客戶青睞。

不過，近期大陸官方開始大力鼓吹陸企「少用H20」，輝達要漲H20售價，勢必更讓陸企更有不用H20的理由。政策與輝達漲價因素疊加之下，恐加速大陸雲端大廠AI晶片採購轉向國產替代方案。

中國大陸本土AI晶片廠商包括華為、寒武紀，以及正籌備科創板上市的摩爾線程（Moore Threads）與燧原科技（MetaX）等，因應官方政策，這些廠商積極推進GPU與AI晶片研發，美國出口限制阻斷大陸企業取得最先進製程產品，但也推動了對國產替代品的需求。

整體來說，業界強調，輝達當前在大陸市場的領先地位，建立於技術優勢與不可替代性，但當價格過高且政策氛圍傾向自主可控，將促使陸企加快擁抱本土AI晶片，對輝達而言，漲價或許能守住短期毛利，但長期恐為大陸GPU市場「自主替代」按下加速鍵。H20漲價不僅是商業交易的數字，也可能牽動大陸AI晶片市場版圖重塑。