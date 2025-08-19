鴻海攜軟銀 俄州建資料中心 法人看好 AI 伺服器業績可望更上層樓

快訊

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海董事長劉揚偉。 聯合報系資料照
鴻海集團本月初公告處分位於俄亥俄州的廠房與土地，市場關注買家是誰。鴻海（2317）董事長劉揚偉昨（18）日透露，俄州廠區賣給日本軟體銀行，雙方將攜手成立一家合資公司，共同生產AI伺服器並建立模組化的資料中心，作為推進美國AI基建大計畫「星際之門（Stargate）」的一部分。

電電公會昨天舉行理監事會，身兼電電公會理事長的劉揚偉出席並受訪，釋出以上訊息。法人看好，鴻海與軟銀再次強強聯手，後續大單到手，鴻海AI伺服器業績可望更上一層樓。

鴻海集團本月初公告，擬處分集團位於俄州的廠房與土地，但當時並未揭露買家，引發關注。知情人士當時透露，鴻海處分俄州廠房面積達604萬平方公尺，比鴻海德州休士頓新廠用地大六倍，總交易金額3.75億美元（約新台幣112.31億元），處分利益達1.7億美元（約新台幣50.91億元）。

劉揚偉表示，俄州廠區買家是日本軟體銀行，雙方將攜手成立一家合資公司，共同生產AI伺服器並建立模組化的資料中心，相關準備工作已展開超過半年。

他說，AI資料中心需要電力、場地，掌握時間也非常重要，在綜合因素考量之下，雙方都認為俄州廠區是非常合適的選址。現在俄州廠區的樣貌已與先前不太一樣，顯示該計畫進展快速。

根據規劃，俄州廠區的土地與設備由軟體銀行持有，鴻海與軟體銀行成立合資公司，各持股一半，雙方聯手生產與經營AI伺服器與模組化資料中心設備。中國大陸國家市場監督管理總局已經在7月批准鴻海與軟體銀行在美國設立一家合營企業。

根據申報資料，鴻海與軟銀在4月簽署協議，在美國成立一家合營企業，生產伺服器與模組化資料中心，各自持有50%股權。

星際之門計畫是由OpenAI和甲骨文主導的超大型AI基礎建設案，預算高達5,000億美元，從德州開始，在美國興建十座資料中心，部署200萬顆AI晶片，打造全球最大AI資料中心群。

AI 鴻海 軟體銀行

