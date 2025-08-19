快訊

Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠

經濟日報／ 編譯易起宇、記者劉芳妙陳昱翔／綜合報導
Meta引領全球AI眼鏡創新革命，旗下首款搭載螢幕的AI眼鏡最快9月上市。圖為目前Meta和雷朋合作的智慧眼鏡。 路透
Meta引領全球AI眼鏡創新革命，旗下首款搭載螢幕的AI眼鏡最快9月上市，不僅讓用戶可讀取時間、訊息等重要通知及進行即時翻譯，還能透過手勢控制，引爆光學與抬頭顯示器（HUD）廠新商機，玉晶光（3406）、揚明光、英濟、怡利電等相關台廠吃補。

綜合彭博等外媒報導，Meta首款搭載螢幕的AI眼鏡可能命名為「Hypernova」或「Meta Celeste」，相較於先前與雷朋合作推出的AI眼鏡，這款新品最大特色是搭載小型單目HUD，讓用戶能在他們的右方視野上瀏覽通知、查詢地圖和執行迷你App，甚至可提供導航。

這款搭載螢幕的AI眼鏡還提供使用者顯示現實世界語音字幕與即時翻譯，取代原先用音訊回應的AI功能，改由文字形式顯示在AI眼鏡的鏡片上，而加入HUD後的AI眼鏡重量約70克，較原先雷朋AI眼鏡的50公克略重，但功能更加直覺化且豐富。

這將讓這款新款眼鏡比Meta目前和雷朋或Oakley合作的款式還要先進，目前這兩款都只有AI輔助和相機功能，沒有顯示器能顯示資訊。新品並將搭配Meta自行研發的sEMG神經手環進行手指手勢控制。彭博披露，Meta可能會提供用戶一條神經腕帶配件，該公司已研發這項技術多年。

Meta將於9月17日舉行「Meta Connect 2025」活動，外界猜測，Meta很可能在該活動發表這款搭載螢幕的AI眼鏡。

據傳，目前Meta員工都在加班準備新品上市，藉此確保新品能準時上市與出貨。

業界指出，光學零組件與HUD是Meta這款AI眼鏡新品要完備即時顯示資訊等新功能最關鍵的元件，隨著功能再進化，將引爆供應鏈新一波大商機。

光學廠方面，玉晶光是Meta AI眼鏡重要夥伴，成為首波受惠廠商。

玉晶光總經理郭英理先前即透露，目前玉晶光是AI智慧眼鏡出貨最大廠商，AI智慧眼鏡目前以美系客戶為主，也與陸系客戶合作中，而AI眼鏡需求也出乎預期的好，預料AI眼鏡後續也有更多邊緣AI應用功能輔助，有助於銷售量進一步放大。

玉晶光並陸續切入索尼及蘋果等品牌供應鏈，供貨VR／MR頭盔透鏡及鏡頭等。除了手機以外，玉晶光也獨供另一美系品牌的智慧眼鏡，大搶商機。揚明光也積極布局AI眼鏡，同步受惠。

英濟近期也搭上AI眼鏡題材，不僅機光電整合的產品已出貨給客戶，旗下轉投資事業擁有的微型投影機技術，被市場認為未來在AI眼鏡領域有很大的發揮空間，隨著Meta新AI眼鏡透過HUD功能大躍進，英濟有望沾光。

怡利電則是國內少數致力HUD產品的業者，過去專攻車用HUD，該公司正積極將旗下HUD產品切入到不同領域；其中，AI眼鏡市場發展如火如荼，預料有機會成為怡利電成長最快速的新業務之一。

Meta掀AI眼鏡革命 玉晶光、英濟等受惠

